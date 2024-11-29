https://sarabic.ae/20241129/الخارجية-الإيرانية-فلسطين-أهم-أزمة-إنسانية-وعلى-العالم-دعم-نضال-شعبها-1095315219.html

الخارجية الإيرانية: فلسطين أهم أزمة إنسانية وعلى العالم دعم نضال شعبها

الخارجية الإيرانية: فلسطين أهم أزمة إنسانية وعلى العالم دعم نضال شعبها

سبوتنيك عربي

صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بأنه على المجتمع الدولي واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب... 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T10:42+0000

2024-11-29T10:42+0000

2024-11-29T10:42+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094431029_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_231fd1a8c8b1ca31b4d1d7299c1b593f.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة بأن تصريحات بقائي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد أن فلسطين هي المثل الإنساني الأكثر عالمية، ولا تزال أهم أزمة إنسانية ورمزا للحقوق الضائعة وراء الكثير من الوعود.ودعا الدبلوماسي الإيراني، العالم، إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرا هذا التضامن بمثابة واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعيش في سلام وبكرامة إنسانية. وثمَّن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، استمرار المقاومة الأسطورية حيث أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ضد ما وصفه بـ"الاحتلال والفصل العنصري طويل الأمد الذي صاحبته الإبادة الجماعية في الأشهر الـ 14 الماضية". وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدةً "دعم طهران الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان: "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".وأشار بقائي إلى "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان"، وشدد على "التحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الـ14 شهرا الماضية".وأكد أن "حرب وجرائم العدوان الصهيوني، المدعوم بالكامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 مليون إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، ولقد حدث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، بالاتفاق.

https://sarabic.ae/20240608/إيران-تطرح-9-مقترحات-عملية-لدعم-فلسطين-1089652569.html

https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

غزة

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, لبنان