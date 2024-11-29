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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241129/امرأة-قد-تصبح-قائدا-لإحدى-أضخم-كاسحات-الجليد-النووية-في-العالم---1095310808.html
امرأة قد تصبح قائدا لإحدى أضخم كاسحات الجليد النووية في العالم
امرأة قد تصبح قائدا لإحدى أضخم كاسحات الجليد النووية في العالم
سبوتنيك عربي
قالت تاتيانا تيرنتييفا، نائبة المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، إنه لأول مرة، قد تصبح امرأة قائد إحدى كاسحات الجليد النووية التابعة للمؤسسة... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T07:55+0000
2024-11-29T08:37+0000
مجتمع
روسيا
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وقالت تيرنتييفا في الجلسة العامة لمجلس المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المنعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي: "في كاسحات الجليد، لدينا بالفعل حصة من النساء العاملات، 25%، والآن يوجد بالفعل ثلاثة قباطنة (إناث) مساعدين، وربما تكون قائدة كاسحة الجليد النووية امرأة أيضًا في العام المقبل".في الواقع، إن تطوير كاسحات الجليد في روسيا له تاريخ طويل. في عام 1957، تم بناء أول كاسحة جليد سوفييتية "لينين". بمرور الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في إنشاء هذه السفينة مثالية أكثر فأكثر. تمتلك روسيا اليوم أكثر من 50 كاسحة جليد. على الجانب الآخر من المحيط، ليس لدى الولايات المتحدة سوى عدد قليل من السفن من هذا النوع، مما يحد بشكل خطير من قدرة هذا البلد على السفر في منطقة القطب الشمالي.قطعت مئات الآلاف من الأميال بين الجليد... قصة أول كاسحة جليد نووية في العالم "لينين"
https://sarabic.ae/20241106/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-تشوكوتكا-1094505149.html
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روسيا, منوعات

امرأة قد تصبح قائدا لإحدى أضخم كاسحات الجليد النووية في العالم

07:55 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 29.11.2024)
© Sputnik . Valeriy Melnikovكاسحة جليد نووية روسية
كاسحة جليد نووية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Valeriy Melnikov
تابعنا عبر
قالت تاتيانا تيرنتييفا، نائبة المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، إنه لأول مرة، قد تصبح امرأة قائد إحدى كاسحات الجليد النووية التابعة للمؤسسة في عام 2025.
وقالت تيرنتييفا في الجلسة العامة لمجلس المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المنعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي: "في كاسحات الجليد، لدينا بالفعل حصة من النساء العاملات، 25%، والآن يوجد بالفعل ثلاثة قباطنة (إناث) مساعدين، وربما تكون قائدة كاسحة الجليد النووية امرأة أيضًا في العام المقبل".

وأضافت تيرنتييفا: "هذا مخطط صغير يجعل كل شيء ممكنًا في روساتوم، والأحلام تتحقق".

كاسحة الجليد النووية الروسية تشوكوتكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
وسائط متعددة
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
6 نوفمبر, 11:23 GMT

وتمتلك روسيا أسطول كاسحات الجليد النووي الوحيد في العالم.

في الواقع، إن تطوير كاسحات الجليد في روسيا له تاريخ طويل. في عام 1957، تم بناء أول كاسحة جليد سوفييتية "لينين". بمرور الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في إنشاء هذه السفينة مثالية أكثر فأكثر. تمتلك روسيا اليوم أكثر من 50 كاسحة جليد. على الجانب الآخر من المحيط، ليس لدى الولايات المتحدة سوى عدد قليل من السفن من هذا النوع، مما يحد بشكل خطير من قدرة هذا البلد على السفر في منطقة القطب الشمالي.
قطعت مئات الآلاف من الأميال بين الجليد... قصة أول كاسحة جليد نووية في العالم "لينين"
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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