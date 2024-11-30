https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ويحسن-تموضعه-على-عدة-محاور-1095349076.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور

الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T09:22+0000

2024-11-30T09:22+0000

2024-11-30T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خطوط ، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 345 عسكريا ودبابة ومركبتين وناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة". وأوضح البيان أن "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية وسيارة ومدفعين".وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، مناطق عدة مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومحطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-قطارا-محملا-بصواريخ-غربية-أتاكمس-وستورم-شادو--1095346533.html

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