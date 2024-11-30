https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ويحسن-تموضعه-على-عدة-محاور-1095349076.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور
الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T09:22+0000
2024-11-30T09:22+0000
2024-11-30T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خطوط ، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 345 عسكريا ودبابة ومركبتين وناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة". وأوضح البيان أن "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية وسيارة ومدفعين".وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، مناطق عدة مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومحطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-قطارا-محملا-بصواريخ-غربية-أتاكمس-وستورم-شادو--1095346533.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور
09:22 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 30.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خطوط ، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 345 عسكريا ودبابة ومركبتين وناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".
وأضاف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 505 عسكريا، وثماني مركبات وعددا من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من نوع Enclave-N و تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني".
وأوضح البيان أن "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية وسيارة ومدفعين".
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، مناطق عدة مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومحطة حرب إلكترونية".
وتابع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجومًا مضادًا أوكرانيا وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع وعددا من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخ من طراز "أتاكامس" وصاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون" و45 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.