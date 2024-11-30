https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-قطارا-محملا-بصواريخ-غربية-أتاكمس-وستورم-شادو--1095346533.html
الجيش الروسي يستهدف قطارا محملا بصواريخ غربية "أتاكمس" و"ستورم شادو"
الجيش الروسي يستهدف قطارا محملا بصواريخ غربية "أتاكمس" و"ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نفذ ضربة بالقرب من ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا، على قطار يحمل... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:19+0000
2024-11-30T08:19+0000
2024-11-30T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "إليتشيفسك (تشيرنومورسك الآن)، ضربة نفذت في 28 نوفمبر... من المعلومات الإضافية أصبح من الواضح أن الاستهداف أصاب القطار الذي يحمل شحنة عسكرية"وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح الإذن لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمس" البالستية على الأراضي الروسية.دفع البيت الأبيض بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات أخرى قبل أن يغادر بايدن منصبه في أقل من شهرين.كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات في شكل قروض مقدمة لكييف.بوتين: لن نستخدم المدافع لصيد العصافير بل سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به... فيديوبوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارهاألمانيا.. خلاف سياسي حول منح أوكرانيا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يستهدف قطارا محملا بصواريخ غربية "أتاكمس" و"ستورم شادو"
أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نفذ ضربة بالقرب من ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا، على قطار يحمل صواريخ"أتاكمس" و"ستروم شادو" وصلت من رومانيا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "إليتشيفسك (تشيرنومورسك الآن)، ضربة نفذت في 28 نوفمبر... من المعلومات الإضافية أصبح من الواضح أن الاستهداف أصاب القطار الذي يحمل شحنة عسكرية"
وأضاف:"بحسب البيانات الأولية، كان القطار يضم صواريخ "أتاكامس" و"ستروم شادو" بعيدة المدى التي وصلت عن طريق البحر من ميناء كونستانتا الروماني".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح الإذن لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وقال رايدر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "لقد حدث تغيير في السياسة، حيث يمكن للأوكرانيين استخدام نظام "أتاكمس" للدفاع".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية
البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.
وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمس" البالستية على الأراضي الروسية.
بدأت إدارة بايدن في حث أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد المزيد من القوات، وتجديد قوانين التعبئة للسماح بتجنيد من هم في سن 18 عامًا.
دفع البيت الأبيض بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات أخرى قبل أن يغادر بايدن منصبه في أقل من شهرين.
كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات في شكل قروض مقدمة لكييف.