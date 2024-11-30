https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الروسي-يستهدف-قطارا-محملا-بصواريخ-غربية-أتاكمس-وستورم-شادو--1095346533.html

الجيش الروسي يستهدف قطارا محملا بصواريخ غربية "أتاكمس" و"ستورم شادو"

الجيش الروسي يستهدف قطارا محملا بصواريخ غربية "أتاكمس" و"ستورم شادو"

سبوتنيك عربي

أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نفذ ضربة بالقرب من ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا، على قطار يحمل... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T08:19+0000

2024-11-30T08:19+0000

2024-11-30T08:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "إليتشيفسك (تشيرنومورسك الآن)، ضربة نفذت في 28 نوفمبر... من المعلومات الإضافية أصبح من الواضح أن الاستهداف أصاب القطار الذي يحمل شحنة عسكرية"وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح الإذن لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمس" البالستية على الأراضي الروسية.دفع البيت الأبيض بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات أخرى قبل أن يغادر بايدن منصبه في أقل من شهرين.كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات في شكل قروض مقدمة لكييف.بوتين: لن نستخدم المدافع لصيد العصافير بل سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به... فيديوبوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارهاألمانيا.. خلاف سياسي حول منح أوكرانيا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى

https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html

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