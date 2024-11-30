https://sarabic.ae/20241130/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-بـ8-مقذوفات-خلال-24-ساعة-1095359716.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 3 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 8 مقذوفات من عيارات مختلفة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T23:06+0000

2024-11-30T23:06+0000

2024-11-30T23:06+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة.ونشر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 3 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. منها حالتان على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كراسني ارميسك".وأكد البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 8 مقذوفات مختلفة العيارات، فيما وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.ويشار إلى أنه، أمس السبت، تم الإعلان عن 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا