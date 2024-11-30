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بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-بـ8-مقذوفات-خلال-24-ساعة-1095359716.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 3 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 8 مقذوفات من عيارات مختلفة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T23:06+0000
2024-11-30T23:06+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة.ونشر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 3 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. منها حالتان على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كراسني ارميسك".وأكد البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 8 مقذوفات مختلفة العيارات، فيما وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.ويشار إلى أنه، أمس السبت، تم الإعلان عن 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241130/تدمير-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095359577.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة

23:06 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 3 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 8 مقذوفات من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ8 مقذوفات خلال 24 ساعة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
22:28 GMT
ونشر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 3 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. منها حالتان على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كراسني ارميسك".
وأكد البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 8 مقذوفات مختلفة العيارات، فيما وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.
ويشار إلى أنه، أمس السبت، تم الإعلان عن 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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