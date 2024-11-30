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الجيش الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية ويحسن تموضعه على عدة محاور
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https://sarabic.ae/20241130/طفلة-عربية-تفوز-في-مسابقة-عالمية-للنظارات-للمكفوفين-1095347439.html
طفلة عربية تفوز في مسابقة عالمية للنظارات للمكفوفين
طفلة عربية تفوز في مسابقة عالمية للنظارات للمكفوفين
سبوتنيك عربي
فازت مخترعة عربية تبلغ من العمر ثماني سنوات بمسابقة دولية لتصميم نظارة تهدف إلى مساعدة المكفوفين على التنقل حول العالم بأمان. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T09:23+0000
2024-11-30T09:23+0000
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وفازت لمى البدن من الدمام السعدوية بجائزة نقدية عن تصميمها" Vision Friend" بعد أن تفوقت على ما يقرب من 1000 مشاركة من 19 دولة في مسابقة "نظارات المستقبل".وأثار تصميم لمى البدن إعجاب لجنة التحكيم بكاميراته وأجهزة الاستشعار التي تكشف العوائق وتنبه المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر إلى المخاطر من خلال أصوات تنبيه واهتزازات مختلفة.وقالت: "أجري دائمًا مناقشات علمية مع عائلتي في المنزل، والتي غالبًا ما تثير أفكارًا مختلفة تخدم الحياة بطرق ذات معنى. عندما علمت بالمسابقة من خلال إعلان مدرسي، ظهرت فكرة النظارات. تصورتها كرفيق لمساعدة الناس على مواجهة مخاطر الطريق من خلال أنظمة الاستشعار. أردت إضافة نغمات تحذيرية لتعزيز حساسية السمع والوعي النشط لديهم".ورغم صغر سنها، أظهرت لمى براعة في التعامل مع التحديات التي واجهتها خلال مرحلة التصميم، وقالت: "كان خوض تجربة جديدة تحديًا مثيرًا بالنسبة لي، خلال مرحلة التصميم، كان التحدي الرئيسي هو ترجمة فكرتي ورؤيتي من الورق إلى تصميم رقمي. في تلك المرحلة، طلبت المساعدة من أختي الكبرى لأنني لم أتعلم هذا النوع من الرسم بعد."وقالت: "أشعر بالسعادة والفخر. الفوز هو دافع لي لمزيد من التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات. أشعر بالفخر وأتمنى أن أكون عضوًا فعالاً في تنمية وبناء بلدي الحبيب."وقد لاقى تصميم البدين استحسان كارولين كيسي، رئيسة IAPB وعضو لجنة تحكيم المسابقة.كما أكدت كيسي على التأثير الأوسع للمبادرات مثل مسابقة "نظارات المستقبل". وقالت: "أريد أن يتمكن كل طفل من "رؤية مستقبله"، حرفيًا ومجازيًا. إن ضمان حصول كل طفل على هذا الكوكب على رعاية صحية ورعاية عيون بأسعار معقولة يحدد الإمكانات المستقبلية لمواطنتنا العالمية وكوكبنا".يركز تصميم ريتا على جعل النظارات ممتعة وسهلة الوصول إليها للأطفال من خلال ميزات مثل الإطارات المتوهجة في الظلام والعدسات القابلة للتخصيص.وإلى جانب كيسي، كانت لجنة التحكيم في المسابقة تتألف من لجنة تحكيم عالمية من الخبراء، بما في ذلك جو فروست، خبيرة تربية الأبناء وشخصية تلفزيونية، والدكتورة برابها شوكسي، طبيبة العيون ومؤسسة مؤسسة الدكتورة شوكسي للبهاق.من هو شبيه صلاح الذي ظهر في مدرجات "آنفيلد"؟أم بريطانية تخفي طفلتها الرضيعة في درج لمدة 3 سنوات
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العالم العربي, منوعات, السعودية
العالم العربي, منوعات, السعودية

طفلة عربية تفوز في مسابقة عالمية للنظارات للمكفوفين

09:23 GMT 30.11.2024
CC0 / pixabay / إنشاء نظام يساعد المكفوفين على "الرؤية" في روسيا
إنشاء نظام يساعد المكفوفين على الرؤية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
CC0 / pixabay /
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فازت مخترعة عربية تبلغ من العمر ثماني سنوات بمسابقة دولية لتصميم نظارة تهدف إلى مساعدة المكفوفين على التنقل حول العالم بأمان.
وفازت لمى البدن من الدمام السعدوية بجائزة نقدية عن تصميمها" Vision Friend" بعد أن تفوقت على ما يقرب من 1000 مشاركة من 19 دولة في مسابقة "نظارات المستقبل".

وتم تنظيم المسابقة من قبل الوكالة الدولية للوقاية من العمى، حيث تحدت الأطفال في جميع أنحاء العالم لإعادة تصور النظارات لدعم صحة العين وإمكانية الوصول إليها.

وأثار تصميم لمى البدن إعجاب لجنة التحكيم بكاميراته وأجهزة الاستشعار التي تكشف العوائق وتنبه المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر إلى المخاطر من خلال أصوات تنبيه واهتزازات مختلفة.
وقالت: "أجري دائمًا مناقشات علمية مع عائلتي في المنزل، والتي غالبًا ما تثير أفكارًا مختلفة تخدم الحياة بطرق ذات معنى. عندما علمت بالمسابقة من خلال إعلان مدرسي، ظهرت فكرة النظارات. تصورتها كرفيق لمساعدة الناس على مواجهة مخاطر الطريق من خلال أنظمة الاستشعار. أردت إضافة نغمات تحذيرية لتعزيز حساسية السمع والوعي النشط لديهم".

وبحسب "عرب نيوز" فإن تصميمها يتضمن مواد صديقة للبيئة مثل الخيزران والبلاستيك المعاد تدويره، ويتضمن ميزات متطورة مثل أجهزة الاستشعار ونظام الإنذار وحافظة شحن متعددة الوظائف.

ورغم صغر سنها، أظهرت لمى براعة في التعامل مع التحديات التي واجهتها خلال مرحلة التصميم، وقالت: "كان خوض تجربة جديدة تحديًا مثيرًا بالنسبة لي، خلال مرحلة التصميم، كان التحدي الرئيسي هو ترجمة فكرتي ورؤيتي من الورق إلى تصميم رقمي. في تلك المرحلة، طلبت المساعدة من أختي الكبرى لأنني لم أتعلم هذا النوع من الرسم بعد."
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وقالت: "أشعر بالسعادة والفخر. الفوز هو دافع لي لمزيد من التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات. أشعر بالفخر وأتمنى أن أكون عضوًا فعالاً في تنمية وبناء بلدي الحبيب."
وقد لاقى تصميم البدين استحسان كارولين كيسي، رئيسة IAPB وعضو لجنة تحكيم المسابقة.

وقالت: "أكثر ما لفت انتباهي هو مدى وعي لمى وإدراكها لدورها في حماية الكوكب الذي تعيش عليه وقدرتها على رؤية كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون عامل تمكين".

كما أكدت كيسي على التأثير الأوسع للمبادرات مثل مسابقة "نظارات المستقبل". وقالت: "أريد أن يتمكن كل طفل من "رؤية مستقبله"، حرفيًا ومجازيًا. إن ضمان حصول كل طفل على هذا الكوكب على رعاية صحية ورعاية عيون بأسعار معقولة يحدد الإمكانات المستقبلية لمواطنتنا العالمية وكوكبنا".

إلى جانب لمى، فازت غريس ريتا البالغة من العمر خمس سنوات من كينيا بفئة الأطفال الصغار بفضل نظارتها النابضة بالحياة والمبتكرة، صديق لعيني.

يركز تصميم ريتا على جعل النظارات ممتعة وسهلة الوصول إليها للأطفال من خلال ميزات مثل الإطارات المتوهجة في الظلام والعدسات القابلة للتخصيص.
وإلى جانب كيسي، كانت لجنة التحكيم في المسابقة تتألف من لجنة تحكيم عالمية من الخبراء، بما في ذلك جو فروست، خبيرة تربية الأبناء وشخصية تلفزيونية، والدكتورة برابها شوكسي، طبيبة العيون ومؤسسة مؤسسة الدكتورة شوكسي للبهاق.
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