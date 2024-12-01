https://sarabic.ae/20241201/جلسة-استثنائية-للحكومة-السورية-بصدد-بدء-مرحلة-جديدة-ونعد-بتحرير-كامل-تراب-البلاد-1095377019.html

جلسة استثنائية للحكومة السورية: بصدد بدء مرحلة جديدة ونعد بتحرير كامل تراب البلاد

جلسة استثنائية للحكومة السورية: بصدد بدء مرحلة جديدة ونعد بتحرير كامل تراب البلاد

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة السورية، اليوم الأحد، "حرصها على تقديم كل ما هو مطلوب للقوات المسلحة السورية، بما يكفل تحقيق النصر على الإرهاب وداعميه". 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T17:03+0000

2024-12-01T17:03+0000

2024-12-01T17:03+0000

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وقال رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي، خلال جلسة استثنائية، إن "ما قامت به عصابة "جبهة النصرة" الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) محاولة يائسة لإنعاش أحلامها ببسط فكرها الإرهابي على ترابنا"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف الجلالي أن "الجيش يتصدى للعدوان"، مؤكدًا أن "سوريا بصدد بدء مرحلة جديدة، ونعد بتحرير كامل التراب السوري".وخلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، أكد الأسد أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم"، وفقا للرئاسة السورية.وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد أمس السبت، أن بلاده "مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم".وشدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن "سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم، مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

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