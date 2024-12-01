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بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
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13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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عالم سبوتنيك
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طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان
طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان
سبوتنيك عربي
حلَّقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T01:03+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، فجر اليوم الأحد، أن طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت قرار وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت وحلقت فوق العاصمة اللبنانية.وأفاد بأن طائرات الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة طوال اليوم، تقريبا، وأمكن رؤيتها في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس".وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الأمريكي-الجنرال-جاسبر-جيفرز-وصل-إلى-بيروت-وسيتولى-رئاسة-لجنة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095342831.html
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العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان

01:03 GMT 01.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان، توثق حجم الدمار الذي خلّفته القوات الإسرائيلية في البنية التحتية للبلدة والممتلكات المدنية فيها.
مشاهد من داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان، توثق حجم الدمار الذي خلّفته القوات الإسرائيلية في البنية التحتية للبلدة والممتلكات المدنية فيها. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حلَّقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، فجر اليوم الأحد، أن طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت قرار وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت وحلقت فوق العاصمة اللبنانية.
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
الجيش الأمريكي: الجنرال جاسبر جيفرز وصل إلى بيروت وسيتولى رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 01:17 GMT
وأفاد بأن طائرات الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة طوال اليوم، تقريبا، وأمكن رؤيتها في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس".
وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
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