https://sarabic.ae/20241201/طائرات-إسرائيلية-مسيرة-تحلق-فوق-بيروت-والضاحية-في-خرق-لوقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-1095360087.html

طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان

طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوق بيروت والضاحية في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان

سبوتنيك عربي

حلَّقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت في خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

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بيروت - سبوتنيك. وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، فجر اليوم الأحد، أن طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت قرار وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت وحلقت فوق العاصمة اللبنانية.وأفاد بأن طائرات الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة طوال اليوم، تقريبا، وأمكن رؤيتها في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس".وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الأمريكي-الجنرال-جاسبر-جيفرز-وصل-إلى-بيروت-وسيتولى-رئاسة-لجنة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095342831.html

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