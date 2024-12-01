https://sarabic.ae/20241201/نتنياهو-يعلق-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-ويوجه-تحذيرا-إلى-حزب-الله-اللبناني-1095374985.html
نتنياهو يعلق على التطورات الأخيرة في سوريا ويوجه تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني
نتنياهو يعلق على التطورات الأخيرة في سوريا ويوجه تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تصميم حكومته على "حماية مصالح إسرائيل الحيوية والحفاظ على إنجازات الحرب"، على حد تعبيره. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T15:00+0000
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وخلال لقائه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد من جنود سلاح المدرعات، قال نتنياهو: "تتم متابعة التطورات طوال الوقت، هناك زيادة كبيرة في التعبئة وهناك روح عظيمة وهذه الروح ملك لجيل النصر ونحن ننتصر".وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، أوضح بالقول: "نقوم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة حازمة للغاية، وأي انتهاك من قبل حزب الله سيقابل على الفور برد قوي من جيش الدفاع الإسرائيلي".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يعلق على التطورات الأخيرة في سوريا ويوجه تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني
15:00 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 01.12.2024)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تصميم حكومته على "حماية مصالح إسرائيل الحيوية والحفاظ على إنجازات الحرب"، على حد تعبيره.
وخلال لقائه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد من جنود سلاح المدرعات، قال نتنياهو
: "تتم متابعة التطورات طوال الوقت، هناك زيادة كبيرة في التعبئة وهناك روح عظيمة وهذه الروح ملك لجيل النصر ونحن ننتصر".
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، أوضح بالقول: "نقوم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة حازمة للغاية، وأي انتهاك من قبل حزب الله سيقابل على الفور برد قوي من جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأشار نتنياهو إلى الأحداث في سوريا، قائلا: "في الوقت نفسه، نحن نراقب التطورات في سوريا عن كثب".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.