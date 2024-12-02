https://sarabic.ae/20241202/أردوغان-يعلق-لأول-مرة-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-1095419523.html
أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا
أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن "ينتهي عدم الاستقرار في سوريا بالتفاهم، وفق مطالب الشعب المشروعة"، على حد تعبيره. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T16:51+0000
2024-12-02T16:51+0000
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وقال أردوغان إن "تركيا تتابع التطورات الميدانية في سوريا، لحظة بلحظة، في إطار أولويات الأمن القومي للبلاد"، مضيفا أنها "ستتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تطورات غير مرغوبة".وتابع: "تركيا كما كانت بالأمس مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الروسية-موسكو-متضامنة-مع-القيادة-السورية-1095417711.html
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أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن "ينتهي عدم الاستقرار في سوريا بالتفاهم، وفق مطالب الشعب المشروعة"، على حد تعبيره.
وقال أردوغان إن "تركيا تتابع التطورات الميدانية في سوريا، لحظة بلحظة، في إطار أولويات الأمن القومي للبلاد"، مضيفا أنها "ستتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تطورات غير مرغوبة".
وتابع: "تركيا كما كانت بالأمس مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة".
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري،
وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".