https://sarabic.ae/20241202/أردوغان-يعلق-لأول-مرة-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-1095419523.html

أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا

أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن "ينتهي عدم الاستقرار في سوريا بالتفاهم، وفق مطالب الشعب المشروعة"، على حد تعبيره. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T16:51+0000

2024-12-02T16:51+0000

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وقال أردوغان إن "تركيا تتابع التطورات الميدانية في سوريا، لحظة بلحظة، في إطار أولويات الأمن القومي للبلاد"، مضيفا أنها "ستتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تطورات غير مرغوبة".وتابع: "تركيا كما كانت بالأمس مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

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أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي