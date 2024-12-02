https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الروسية-موسكو-متضامنة-مع-القيادة-السورية-1095417711.html

الخارجية الروسية: موسكو متضامنة مع القيادة السورية

الخارجية الروسية: موسكو متضامنة مع القيادة السورية

سبوتنيك عربي

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري، عن تضامن موسكو مع القيادة السورية، مضيفا أن روسيا تدعم... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T15:35+0000

2024-12-02T15:35+0000

2024-12-02T15:35+0000

روسيا

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وجاء في بيان للخارجية الروسية: "جرت مناقشة التصعيد الخطير للوضع في سوريا فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي نفذته الجماعات المسلحة في شمال غربي الجمهورية العربية السورية".وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد على موقفه المبدئي والثابت الداعم لضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".مصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلبالسوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب

https://sarabic.ae/20241202/الكرملين-يؤكد-مواصلة-روسيا-دعمها--للأسد-1095397211.html

https://sarabic.ae/20241202/الداخلية-العراقية-حدودنا-مع-سوريا-لا-يمكن-اختراقها-1095396998.html

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