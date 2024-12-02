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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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https://sarabic.ae/20241202/امرأة-تعثر-على-ثعبان-سام-عند-قدميها-أثناء-قيادتها-1095396034.html
امرأة تعثر على ثعبان سام عند قدميها أثناء قيادتها
امرأة تعثر على ثعبان سام عند قدميها أثناء قيادتها
سبوتنيك عربي
اضطرت سائقة إلى التوقف بشكل غير متوقع على أحد الطرق السريعة في ملبورن في أستراليا بعد أن نظرت إلى الأسفل لتجد ثعبانًا قاتلًا داخل سيارتها، ويزحف إلى ساقها. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T09:06+0000
2024-12-02T09:06+0000
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وتلقى رجال الشرطة في الولاية، بلاغا من سيدة لوجود أفعى في سيارتها، وهي تقود بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.وقالت المرأة لضباط الشرطة إنها كانت تقود السيارة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة (50 ميلا في الساعة) على طريق موناش السريع عندما شعرت بشيء في قدمها، وتفاجأت بأفعى.وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على الطريق، وقفزت من مركبتها.تم استدعاء خدمة مكافحة الثعابين في ملبورن للإمساك بالأفعى، الذي تم تحديده على أنه ثعبان النمر"النمرة السامة"، أحد أكثر الزواحف السامة في العالم.ووفق خبير الإمساك بالأفاعي، فإنه يتلقى سنويا ما بين 6 إلى 12 طلبا لإزالة الأفاعي من السيارات.وحذرت وزارة البيئة في فيكتوريا من أن هذه الأفاعي تعد من بين الأكثر سمية في العالم، ويجب التعامل معها دائما على أنها "خطيرة للغاية" على البشر.وقالت الشرطة: "من المثير للدهشة أنها تمكنت من صد الثعبان عنها والتسلل عبر حركة المرور قبل أن تتوقف وتقفز من سيارتها إلى بر الأمان"، مضيفة أن المسعفين قاموا بتقييمها للتأكد من أنها لم تتعرض للدغة.مظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديوترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديو
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امرأة تعثر على ثعبان سام عند قدميها أثناء قيادتها

09:06 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Dmitry Debabov / الانتقال إلى بنك الصورأفعى
أفعى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Dmitry Debabov
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اضطرت سائقة إلى التوقف بشكل غير متوقع على أحد الطرق السريعة في ملبورن في أستراليا بعد أن نظرت إلى الأسفل لتجد ثعبانًا قاتلًا داخل سيارتها، ويزحف إلى ساقها.
وتلقى رجال الشرطة في الولاية، بلاغا من سيدة لوجود أفعى في سيارتها، وهي تقود بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وتم استدعاء الشرطة لإجراء فحص لحالة المرأة، التي كانت "تتصرف بشكل هستيري على جانب الطريق" في محاولة للإشارة للسيارات المارة، حسبما ذكرت شرطة فيكتوريا.

وقالت المرأة لضباط الشرطة إنها كانت تقود السيارة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة (50 ميلا في الساعة) على طريق موناش السريع عندما شعرت بشيء في قدمها، وتفاجأت بأفعى.
وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على الطريق، وقفزت من مركبتها.
تم استدعاء خدمة مكافحة الثعابين في ملبورن للإمساك بالأفعى، الذي تم تحديده على أنه ثعبان النمر"النمرة السامة"، أحد أكثر الزواحف السامة في العالم.
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أمس, 08:37 GMT
ووفق خبير الإمساك بالأفاعي، فإنه يتلقى سنويا ما بين 6 إلى 12 طلبا لإزالة الأفاعي من السيارات.

وتعتبر الأفاعي "النمرية" منتشرة في معظم مناطق ولاية فيكتوريا، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان.

وحذرت وزارة البيئة في فيكتوريا من أن هذه الأفاعي تعد من بين الأكثر سمية في العالم، ويجب التعامل معها دائما على أنها "خطيرة للغاية" على البشر.
وقالت الشرطة: "من المثير للدهشة أنها تمكنت من صد الثعبان عنها والتسلل عبر حركة المرور قبل أن تتوقف وتقفز من سيارتها إلى بر الأمان"، مضيفة أن المسعفين قاموا بتقييمها للتأكد من أنها لم تتعرض للدغة.
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