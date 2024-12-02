https://sarabic.ae/20241202/امرأة-تعثر-على-ثعبان-سام-عند-قدميها-أثناء-قيادتها-1095396034.html

امرأة تعثر على ثعبان سام عند قدميها أثناء قيادتها

امرأة تعثر على ثعبان سام عند قدميها أثناء قيادتها

سبوتنيك عربي

اضطرت سائقة إلى التوقف بشكل غير متوقع على أحد الطرق السريعة في ملبورن في أستراليا بعد أن نظرت إلى الأسفل لتجد ثعبانًا قاتلًا داخل سيارتها، ويزحف إلى ساقها. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T09:06+0000

2024-12-02T09:06+0000

2024-12-02T09:06+0000

مجتمع

نادي الفيديو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101792/33/1017923303_0:43:1977:1155_1920x0_80_0_0_6f004f0a0daa259f47c82f52bfe8de66.jpg

وتلقى رجال الشرطة في الولاية، بلاغا من سيدة لوجود أفعى في سيارتها، وهي تقود بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.وقالت المرأة لضباط الشرطة إنها كانت تقود السيارة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة (50 ميلا في الساعة) على طريق موناش السريع عندما شعرت بشيء في قدمها، وتفاجأت بأفعى.وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على الطريق، وقفزت من مركبتها.تم استدعاء خدمة مكافحة الثعابين في ملبورن للإمساك بالأفعى، الذي تم تحديده على أنه ثعبان النمر"النمرة السامة"، أحد أكثر الزواحف السامة في العالم.ووفق خبير الإمساك بالأفاعي، فإنه يتلقى سنويا ما بين 6 إلى 12 طلبا لإزالة الأفاعي من السيارات.وحذرت وزارة البيئة في فيكتوريا من أن هذه الأفاعي تعد من بين الأكثر سمية في العالم، ويجب التعامل معها دائما على أنها "خطيرة للغاية" على البشر.وقالت الشرطة: "من المثير للدهشة أنها تمكنت من صد الثعبان عنها والتسلل عبر حركة المرور قبل أن تتوقف وتقفز من سيارتها إلى بر الأمان"، مضيفة أن المسعفين قاموا بتقييمها للتأكد من أنها لم تتعرض للدغة.مظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديوترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديو

https://sarabic.ae/20241201/ثلاثة-أطفال-ينسفون-مبنى-شاهقا-في-ثوان-فيديو-1095364631.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, العالم