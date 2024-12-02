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مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي لبنان
مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي البلاد. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T22:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح".وأضافت: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس، خرق خطير لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.كما أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجوم-على-لبنان-بعد-إطلاق-صواريخ-من-قبل-حزب-الله-1095422563.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي لبنان

22:20 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 22:22 GMT 02.12.2024)
© AP Photo / Bilal Husseinتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على لبنان بعد إطلاق صواريخ من قبل "حزب الله"
19:37 GMT
وأضافت: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس، خرق خطير لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.
كما أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.
وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
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