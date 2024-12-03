https://sarabic.ae/20241203/بركان-ينفث-رماده-في-مشهد-مهيب-فيديو-1095442131.html
بركان ينفث رماده في مشهد مهيب... فيديو
بركان ينفث رماده في مشهد مهيب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في الفلبين، وهو ينشر رماده في مشهد مهيب. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:06+0000
2024-12-03T12:06+0000
2024-12-03T12:06+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الفلبين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092571519_0:6:1004:571_1920x0_80_0_0_ec276cfcee5c31b7188f42a869f454ef.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لثوران بركان "تال" في الفلبين، والانبعاثات البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 2.8 كم.يذكر أن بركان "تال" في الفلبين، يقع على جزيرة داخل بحيرة، على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا. مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الفلبين
بركان ينفث رماده في مشهد مهيب... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في الفلبين، وهو ينشر رماده في مشهد مهيب.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لثوران بركان "تال" في الفلبين، والانبعاثات البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 2.8 كم.
يذكر أن بركان "تال" في الفلبين،
يقع على جزيرة داخل بحيرة، على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.