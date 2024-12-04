https://sarabic.ae/20241204/رئيس-جمعية-خريجي-جامعات-روسيا-بلبنان-مواقف-موسكو-إيجابية-وداعمة-لقضايا-الشرق-الأوسط-1095485656.html
رئيس جمعية خريجي جامعات روسيا بلبنان: مواقف موسكو إيجابية وداعمة لقضايا الشرق الأوسط
رئيس جمعية خريجي جامعات روسيا بلبنان: مواقف موسكو إيجابية وداعمة لقضايا الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قال جورج السيسي رئيس جمعية خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفييتي بلبنان، إن المواقف الروسية من قضايا المنطقة مشرفة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T14:53+0000
2024-12-04T14:53+0000
2024-12-04T14:53+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالقاهرة، أن روسيا تقدم دعما مهما من خلال المنح التي تتيحها للدول العربية ، بما يتيح فرصا كبيرة أمام الطلبة العرب. ولفت إلى أن الملتقى يعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والعربي على أصعدة متعددة،بما فيها التعليم والصحة محل النقاش خلال المنتدى المنعقد بالقاهرة. يشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري.كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الثقافي-الروسي-في-القاهرة-الشراكة-المصرية-الروسية-تقوم-على-التعاون-والاحترام-المتبادل-1095476306.html
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حصري, روسيا, لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, لبنان, العالم العربي, الأخبار
رئيس جمعية خريجي جامعات روسيا بلبنان: مواقف موسكو إيجابية وداعمة لقضايا الشرق الأوسط
حصري
قال جورج السيسي رئيس جمعية خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفييتي بلبنان، إن المواقف الروسية من قضايا المنطقة مشرفة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك
" على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالقاهرة، أن روسيا تقدم دعما مهما من خلال المنح التي تتيحها للدول العربية ، بما يتيح فرصا كبيرة أمام الطلبة العرب.
وشدد على أن روسيا من الدول القليلة التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل تحرص على العلاقات الإيجابية والمواقف المهمة لصالح دول المنطقة.
ولفت إلى أن الملتقى يعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والعربي على أصعدة متعددة،بما فيها التعليم والصحة محل النقاش خلال المنتدى المنعقد بالقاهرة.
يشارك في المنتدى
قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري.
كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.