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https://sarabic.ae/20241204/ضجة-إعلامية-في-إنجلترا-بسبب-رفض-النجم-المصري-ارتداء-شارة-المثليين-1095492009.html
ضجة إعلامية في إنجلترا بسبب رفض النجم المصري ارتداء شارة "المثليين"
ضجة إعلامية في إنجلترا بسبب رفض النجم المصري ارتداء شارة "المثليين"
سبوتنيك عربي
أثار نجم كرة قدم مصري ضجة إعلامية في إنجلترا بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح "المثليين". 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T20:06+0000
2024-12-04T20:06+0000
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وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن سام مرسي، لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، رفض ارتداء شارة "المثليين" في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) للموسم 2025/2024. وكانت مباريات الجولتين الـ13 والـ14 من "البريميرليغ" قد شهدت إطلاق حملة لدعم "المثليين"، حيث يفترض أن يرتدي قادة الأندية شارة تحمل شعار "قوس قزح"، في إطار مساندة هذا التوجه. غير أن سام مرسي، اللاعب المصري، كان القائد الوحيد من بين 20 قائدا في الدوري الإنجليزي الذي رفض ارتداء هذه الشارة.وهو ما دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى التعليق على تلك الواقعة، نافيا توقيع عقوبة على سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة بألوان دعم "المثلية".وأكد الاتحاد الإنجليزي أن "رفض سام مرسي ارتداء شارة القيادة لدعم المثلية لا يرتقي إلى انتهاك القواعد الخاصة بالملابس والإعلانات".ومن جانبه، ذكر كيرن ماكينا، المدير الفني لنادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، حول عدم ارتداء سام مرسي لهذه الشارة: "النادي احترم القرار الفردي الذي اتخذه سام مرسي بناءً على معتقداته الدينية، وأعتقد أن هذا تقييم عادل".ويشار إلى أن نادي إيبسويتش تاون سوف يخوض مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.وكان النجم المصري سام مرسي، البالغ من العمر 33 عاما، قد انتقل إلى ناديه الحالي في صيف 2021 ليشارك مع الفريق في الصعود إلى الدوري الإنجليزي.ولعب مرسي لفريق إيبسويتش تاون 12 مباراة بشكل أساسي، فيما غاب مباراة واحدة للإصابة، في وقت سجل هدفا في شباك ساوثهامبتون بالجولة الخامسة.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي

ضجة إعلامية في إنجلترا بسبب رفض النجم المصري ارتداء شارة "المثليين"

20:06 GMT 04.12.2024
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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أثار نجم كرة قدم مصري ضجة إعلامية في إنجلترا بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح "المثليين".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن سام مرسي، لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، رفض ارتداء شارة "المثليين" في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) للموسم 2025/2024.
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وكانت مباريات الجولتين الـ13 والـ14 من "البريميرليغ" قد شهدت إطلاق حملة لدعم "المثليين"، حيث يفترض أن يرتدي قادة الأندية شارة تحمل شعار "قوس قزح"، في إطار مساندة هذا التوجه.
غير أن سام مرسي، اللاعب المصري، كان القائد الوحيد من بين 20 قائدا في الدوري الإنجليزي الذي رفض ارتداء هذه الشارة.
وهو ما دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى التعليق على تلك الواقعة، نافيا توقيع عقوبة على سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة بألوان دعم "المثلية".
وأكد الاتحاد الإنجليزي أن "رفض سام مرسي ارتداء شارة القيادة لدعم المثلية لا يرتقي إلى انتهاك القواعد الخاصة بالملابس والإعلانات".
ومن جانبه، ذكر كيرن ماكينا، المدير الفني لنادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، حول عدم ارتداء سام مرسي لهذه الشارة: "النادي احترم القرار الفردي الذي اتخذه سام مرسي بناءً على معتقداته الدينية، وأعتقد أن هذا تقييم عادل".
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ويشار إلى أن نادي إيبسويتش تاون سوف يخوض مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.
وكان النجم المصري سام مرسي، البالغ من العمر 33 عاما، قد انتقل إلى ناديه الحالي في صيف 2021 ليشارك مع الفريق في الصعود إلى الدوري الإنجليزي.
ولعب مرسي لفريق إيبسويتش تاون 12 مباراة بشكل أساسي، فيما غاب مباراة واحدة للإصابة، في وقت سجل هدفا في شباك ساوثهامبتون بالجولة الخامسة.
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