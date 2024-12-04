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بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
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https://sarabic.ae/20241204/مشهد-مخيف-لثعبان-عملاق-يثير-الهلع-بين-السكان-فيديو-1095477159.html
مشهد مخيف لثعبان عملاق يثير الهلع بين السكان... فيديو
مشهد مخيف لثعبان عملاق يثير الهلع بين السكان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثعبان ضخم كان يطفو في المياه، أثار الذعر بين السكان في تايلاند. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T13:06+0000
2024-12-04T13:06+0000
مجتمع
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أخبار تايلاند
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثعبانا ضخما كان يطفو في المياه في إحدى المناطق في تايلاند، مما أثار الرعب بين السكان المحليين.ووفقًا لصحيفة "بانكوك بوست"، اعتقد العديد من الأشخاص أن الثعبان كان ميتًا، حيث كانت حركته ناجمة عن التيار المائي.وأشارت الصحيفة إلى أن بطن الثعبان المنتفخة أثارت شكوك السكان، في تايلاند، حول تناوله وجبة كبيرة مؤخرًا، يعتقد أن تكون كلبًا.مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديوالحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تايلاند
نادي الفيديو, أخبار تايلاند

مشهد مخيف لثعبان عملاق يثير الهلع بين السكان... فيديو

13:06 GMT 04.12.2024
© Photo / Xصورة لثعبان ضخم في تايلاند
صورة لثعبان ضخم في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثعبان ضخم كان يطفو في المياه، أثار الذعر بين السكان في تايلاند.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثعبانا ضخما كان يطفو في المياه في إحدى المناطق في تايلاند، مما أثار الرعب بين السكان المحليين.
ووفقًا لصحيفة "بانكوك بوست"، اعتقد العديد من الأشخاص أن الثعبان كان ميتًا، حيث كانت حركته ناجمة عن التيار المائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بطن الثعبان المنتفخة أثارت شكوك السكان، في تايلاند، حول تناوله وجبة كبيرة مؤخرًا، يعتقد أن تكون كلبًا.
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
الحشرات تقلب رحلة سياحية إلى جحيم ... فيديو
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