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نائب لبناني :المقاومة لا تريد انهيار الأعمال العدائية مع إسرائيل وملتزمة بالاتفاق
نائب لبناني :المقاومة لا تريد انهيار الأعمال العدائية مع إسرائيل وملتزمة بالاتفاق
سبوتنيك عربي
شدد الوزير السابق وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب، حسين الحاج حسن، أن المقاومة لا تريد انهيار وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل وملتزمة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T15:34+0000
2024-12-04T15:34+0000
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وأشار الحاج حسن في حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار وإسرائيل قامت بخروقات عدة في الجنوب والبقاع، وأدت هذه الخروقات إلى استشهاد مواطنين، لافتا إلى أن إسرائيل قامت أيضا بتجريف الأراضي وتمددت ضمن هذه الأراضي التي لم تستطع الدخول إليها أثناء القتال. ولفت إلى أنه وردا على هذه الاعتداءات قامت المقاومة بعملية تحذيرية من خلال استهداف موقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأعلنت البيان رقم واحد الذي حمل تحذيرا إلى إسرائيل.وعن مهام وعمل لجنة المراقبة، أشار الحاج حسن إلى أن المقاومة لديها تجربة غير ناجحة مع المجتمع الدولي، ورغم ذلك سينتظرون عمل هذه اللجنة وسيراقبون بالفعل إن كانت ستقوم بمهامها أم لا. وبعد الحديث الدائر عن ضعف قوة "حزب الله"، قال الوزير الحاج حسن: "هناك تصريحات كثيرة حول قوة "حزب الله"، ولكن الأكيد أن "حزب الله" لم يضعف وإرادته قوية، وخرج من عدوان كبير ولم يستطع أحد سحقه بل سيزداد قوة".وأكد أن "حزب الله" ليس منظمة معزولة عن شعبها ولديه حلفاء ثبتوا معه خلال العدوان، إضافة إلى أن الحزب في المجلس النيابي كتلة كبيرة ولديه حلفاء كثر، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري الذي ينص على وجوب تأمين 86 نائباً لتأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة، وهذا دستور مبني على نظرية التوافق الوطني اللبناني، ونظرية انه لا سلطة تناقض العيش المشترك.أما عن اسم مرشح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية، فقد أكد الحاج حسن أنه لم يسقط أي اسم من المرشحين للرئاسة وأن النقاش لا يزال قائما من دون الوصول إلى نتائج تؤدي إلى انتخاب الرئيس، موضحا أنه عندما ينضج لدى كتلة الوفاء للمقاومة موقف واضح من الأسماء المطروحة للرئاسة سوف تعلنه بعد مناقشة هذا الموقف مع الحلفاء.
https://sarabic.ae/20241203/نائب-عن-حزب-الله-الرد-على-الخروقات-الإسرائيلية-مرتبط-بمصلحة-لبنان-ومستمرون-بترشيح-فرنجية-1095459239.html
https://sarabic.ae/20241203/إسرائيل-لن-نفرق-بين-دولة-لبنان-وحزب-الله-إذا-انهار-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1095439907.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

نائب لبناني :المقاومة لا تريد انهيار الأعمال العدائية مع إسرائيل وملتزمة بالاتفاق

15:34 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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شدد الوزير السابق وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب، حسين الحاج حسن، أن المقاومة لا تريد انهيار وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل وملتزمة بالاتفاق، وأن عمليتها التحذيرية في مزارع شبعا جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها للاتفاق.
وأشار الحاج حسن في حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار وإسرائيل قامت بخروقات عدة في الجنوب والبقاع، وأدت هذه الخروقات إلى استشهاد مواطنين، لافتا إلى أن إسرائيل قامت أيضا بتجريف الأراضي وتمددت ضمن هذه الأراضي التي لم تستطع الدخول إليها أثناء القتال.

وأضاف: "المقاومة لا تريد انهيار وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، وكانت على تواصل مع المسؤولين اللبنانيين ووضعتهم بالأجواء، وبما تقوم به إسرائيل من خروقات".

ولفت إلى أنه وردا على هذه الاعتداءات قامت المقاومة بعملية تحذيرية من خلال استهداف موقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأعلنت البيان رقم واحد الذي حمل تحذيرا إلى إسرائيل.
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وعن مهام وعمل لجنة المراقبة، أشار الحاج حسن إلى أن المقاومة لديها تجربة غير ناجحة مع المجتمع الدولي، ورغم ذلك سينتظرون عمل هذه اللجنة وسيراقبون بالفعل إن كانت ستقوم بمهامها أم لا.

أما عن تنسيق المقاومة مع الجيش اللبناني، فقد أكد الوزير الحاج حسن أن المقاومة على تنسيق دائم مع الجيش وبشكل كبير، مشددا أن المقاومة جزء من المجتمع اللبناني اجتماعياً، وسياسياً من خلال تواجدها في البرلمان اللبناني، وعلاقتها مع الجيش متينة وثابتة.

وبعد الحديث الدائر عن ضعف قوة "حزب الله"، قال الوزير الحاج حسن: "هناك تصريحات كثيرة حول قوة "حزب الله"، ولكن الأكيد أن "حزب الله" لم يضعف وإرادته قوية، وخرج من عدوان كبير ولم يستطع أحد سحقه بل سيزداد قوة".
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وأكد أن "حزب الله" ليس منظمة معزولة عن شعبها ولديه حلفاء ثبتوا معه خلال العدوان، إضافة إلى أن الحزب في المجلس النيابي كتلة كبيرة ولديه حلفاء كثر، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري الذي ينص على وجوب تأمين 86 نائباً لتأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة، وهذا دستور مبني على نظرية التوافق الوطني اللبناني، ونظرية انه لا سلطة تناقض العيش المشترك.
أما عن اسم مرشح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية، فقد أكد الحاج حسن أنه لم يسقط أي اسم من المرشحين للرئاسة وأن النقاش لا يزال قائما من دون الوصول إلى نتائج تؤدي إلى انتخاب الرئيس، موضحا أنه عندما ينضج لدى كتلة الوفاء للمقاومة موقف واضح من الأسماء المطروحة للرئاسة سوف تعلنه بعد مناقشة هذا الموقف مع الحلفاء.
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