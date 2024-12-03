نائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص تنفيذ "خارطة الطريق" للحل في غزة بعد توافق فتح وحماس في القاهرة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241203/نائب-عن-حزب-الله-الرد-على-الخروقات-الإسرائيلية-مرتبط-بمصلحة-لبنان-ومستمرون-بترشيح-فرنجية-1095459239.html
نائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
نائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
سبوتنيك عربي
أكد النائب رائد برو، عضو البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، أن "العدو الإسرائيلي يسعى من خلال خروقاته المتكررة إلى إثبات ما فشل في تحقيقه عبر اتفاق وقف إطلاق... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T19:16+0000
2024-12-03T19:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8cf02c0cc141bcf9ffe09d9171a7907.jpg
وقال برو إن "إسرائيل زعمت أن هناك تحركات لشباب "حزب الله" في جنوب لبنان، وادعت أنها تدخلت لوقف هذه التحركات"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر كان قد تم التنبيه منه مسبقاً".وأضاف أن "الوسيط الأمريكي تم إبلاغه بأن لبنان لن يسمح لاستمرار الخروقات لفترة طويلة، وأن الحزب يراقب الوضع عن كثب"، مشيرًا إلى أن "الوسيط وعد بمتابعة الموضوع".وأشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أن "حزب الله" لن يتهاون مع هذا الخرق"، مؤكداً أن "الرد سيكون بناءً على مصلحة لبنان". وقال إن "هناك استراتيجية سيتم اتباعها في الرد على الخروقات، بناءً على تقييم الوضع والمصلحة الوطنية"، مشددًا على أن "الحزب ملتزم بحق الدفاع عن لبنان، وفي ذات الوقت، ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار خلف الدولة اللبنانية".وشدد برو على أن "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات دولية، بما في ذلك القرار 1701، الذي خرقته إسرائيل".وتابع أنّ "الحزب لا يتوقع أن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق طالما أنها لم تُردع بالقوة"، وقال إن "الخروقات الإسرائيلية في الاتفاقات هي نتيجة للظروف الداخلية في إسرائيل وفترة الانتقال بين الرئيسين الأمريكيين المنتخب دونالد ترامب، والحالي جو بايدن".وأشار النائب اللبناني إلى أن "التاريخ أثبت منذ عام 1949 حتى اليوم، أن لبنان لم ينجح في تحرير أرضه أو استعادة سيادته عبر القرارات الدولية، بل فقط من خلال المقاومة والتصدي الإسرائيلي بالقوة، لذلك يجب أن نبقى مستعدين لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية".وبخصوص التنسيق بين "حزب الله" والجيش اللبناني، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "هذا التنسيق لم ينقطع لحظة واحدة". وأضاف أن "التنسيق يتم بشكل دائم من خلال القيادة المركزية بشكل عام أو عبر ضباط الميدان".وفي الشأن الداخلي، لفت النائب برو إلى أن "أولوية "حزب الله" في المرحلة الحالية هي إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان الإسرائيلي". وقال إنّ "بيئة "حزب الله" متفهمة للوضع"، وأن "الحزب يضع على رأس أولوياته إعادة الحياة إلى المدن والقرى المتضررة". وتابع: "حزب الله" سيعطي أولوية للملفات السياسية الداخلية والخدمات للمواطنين الذين صمدوا في الحرب".وعن الاستحقاقات السياسية، أكد عضو البرلمان اللبناني أن "حزب الله" ملتزم بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية"، مؤكدًا أن "هذا الموقف هو الذي تبناه الحزب قبل الحرب وبعدها".وأردف برو أن "حزب الله" يعتزم المشاركة بشكل فعّال في الجلسة التشاورية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في 9 يناير(كانون الثاني) المقبل، حيث سيتاح لجميع القوى السياسية فرصة التشاور للوصول إلى توافق حول الاستحقاق الرئاسي"، واعتبر أن "هذه المسألة من أولويات الحزب، وأنه سيتعامل معها بأقصى قدر من الجدية".وأكد برو أن "حزب الله" لا يريد رئيسًا يطعن ظهر المقاومة"، موضحًا أن "هذا الحق يضمنه الدستور اللبناني في المادة 49، التي تنص على أن الرئيس يجب أن يحمي سيادة لبنان ويدافع عنه، ويرأس القوات المسلحة في البلاد".وأوضح أن "حزب الله" مستمر في خيار ترشيح سليمان فرنجية، ولن يتراجع عنه"، مع تأكيده على الاستعداد للحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان للوصول إلى توافق سياسي شامل يحقق مصلحة لبنان العليا، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241203/إسرائيل-لن-نفرق-بين-دولة-لبنان-وحزب-الله-إذا-انهار-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1095439907.html
https://sarabic.ae/20241203/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يدعوان-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-لبنان-1095425314.html
https://sarabic.ae/20241203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجمات-على-مخربين-ومنصات-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1095436753.html
https://sarabic.ae/20241202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرفض-اتهام-بلاده-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095415478.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f996d12a7b8bb1a4be16310f2ed4ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل

نائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية

19:16 GMT 03.12.2024
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد النائب رائد برو، عضو البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، أن "العدو الإسرائيلي يسعى من خلال خروقاته المتكررة إلى إثبات ما فشل في تحقيقه عبر اتفاق وقف إطلاق النار، وهو حرية العمل في لبنان".
وقال برو إن "إسرائيل زعمت أن هناك تحركات لشباب "حزب الله" في جنوب لبنان، وادعت أنها تدخلت لوقف هذه التحركات"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر كان قد تم التنبيه منه مسبقاً".

وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" قام بالتواصل مع المعنيين في الدولة اللبنانية لمتابعة هذا الموضوع، حيث أجرت الدولة الاتصالات اللازمة مع الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين".

وأضاف أن "الوسيط الأمريكي تم إبلاغه بأن لبنان لن يسمح لاستمرار الخروقات لفترة طويلة، وأن الحزب يراقب الوضع عن كثب"، مشيرًا إلى أن "الوسيط وعد بمتابعة الموضوع".
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
إسرائيل: لن نفرق بين دولة لبنان و"حزب الله" إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار
11:08 GMT
وأشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أن "حزب الله" لن يتهاون مع هذا الخرق"، مؤكداً أن "الرد سيكون بناءً على مصلحة لبنان".
وقال إن "هناك استراتيجية سيتم اتباعها في الرد على الخروقات، بناءً على تقييم الوضع والمصلحة الوطنية"، مشددًا على أن "الحزب ملتزم بحق الدفاع عن لبنان، وفي ذات الوقت، ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار خلف الدولة اللبنانية".
وشدد برو على أن "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات دولية، بما في ذلك القرار 1701، الذي خرقته إسرائيل".

وبيّن أن "هناك تراكمًا كبيرًا من الخروقات الإسرائيلية التي وصلت إلى نحو 30 ألف خرق منذ صدور القرار"، مشدّدًا أن "الردع الوحيد الفعّال ضد إسرائيل هو "قوة الردع".

وتابع أنّ "الحزب لا يتوقع أن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق طالما أنها لم تُردع بالقوة"، وقال إن "الخروقات الإسرائيلية في الاتفاقات هي نتيجة للظروف الداخلية في إسرائيل وفترة الانتقال بين الرئيسين الأمريكيين المنتخب دونالد ترامب، والحالي جو بايدن".
وأشار النائب اللبناني إلى أن "التاريخ أثبت منذ عام 1949 حتى اليوم، أن لبنان لم ينجح في تحرير أرضه أو استعادة سيادته عبر القرارات الدولية، بل فقط من خلال المقاومة والتصدي الإسرائيلي بالقوة، لذلك يجب أن نبقى مستعدين لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان
00:43 GMT
وبخصوص التنسيق بين "حزب الله" والجيش اللبناني، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "هذا التنسيق لم ينقطع لحظة واحدة".
وأضاف أن "التنسيق يتم بشكل دائم من خلال القيادة المركزية بشكل عام أو عبر ضباط الميدان".

وأوضح أن "الجيش اللبناني قدّم شهداء في المعركة مع المقاومة"، مشيرًا إلى أن "التنسيق بين الجانبين مستمر لتأمين مصالح لبنان".

وفي الشأن الداخلي، لفت النائب برو إلى أن "أولوية "حزب الله" في المرحلة الحالية هي إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان الإسرائيلي".
وقال إنّ "بيئة "حزب الله" متفهمة للوضع"، وأن "الحزب يضع على رأس أولوياته إعادة الحياة إلى المدن والقرى المتضررة".
وتابع: "حزب الله" سيعطي أولوية للملفات السياسية الداخلية والخدمات للمواطنين الذين صمدوا في الحرب".
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على "مخربين" ومنصات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
10:42 GMT
وعن الاستحقاقات السياسية، أكد عضو البرلمان اللبناني أن "حزب الله" ملتزم بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية"، مؤكدًا أن "هذا الموقف هو الذي تبناه الحزب قبل الحرب وبعدها".

وبيّن أن "حزب الله" لا يعتبر ترشيح فرنجية تحديًا لأي طرف آخر"، مشيرًا إلى أنه "لا فيتو على النقاش بشأن أي أسماء أخرى، لكن الحزب مستمر في دعم فرنجية كمرشح للرئاسة".

وأردف برو أن "حزب الله" يعتزم المشاركة بشكل فعّال في الجلسة التشاورية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في 9 يناير(كانون الثاني) المقبل، حيث سيتاح لجميع القوى السياسية فرصة التشاور للوصول إلى توافق حول الاستحقاق الرئاسي"، واعتبر أن "هذه المسألة من أولويات الحزب، وأنه سيتعامل معها بأقصى قدر من الجدية".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 15:06 GMT
وأكد برو أن "حزب الله" لا يريد رئيسًا يطعن ظهر المقاومة"، موضحًا أن "هذا الحق يضمنه الدستور اللبناني في المادة 49، التي تنص على أن الرئيس يجب أن يحمي سيادة لبنان ويدافع عنه، ويرأس القوات المسلحة في البلاد".
وأوضح أن "حزب الله" مستمر في خيار ترشيح سليمان فرنجية، ولن يتراجع عنه"، مع تأكيده على الاستعداد للحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان للوصول إلى توافق سياسي شامل يحقق مصلحة لبنان العليا، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала