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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على "مخربين" ومنصات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على "مخربين" ومنصات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن هجمات على ما وصفهم "مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T10:42+0000
2024-12-03T10:42+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو، أغارت على المنصة الصاروخية، التي تم استخدامها لإطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن، في منطقة برغز جنوبي لبنان".وأكد أن "عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات بين دولة إسرائيل ودولة لبنان"، مطالبًا من لبنان تطبيق التفاهمات ومنع عمليات عدائية لـ"حزب الله" انطلاقًا من أراضيه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "شن هجوم على أهداف إرهابية في لبنان، بعد إطلاق "حزب الله" لصواريخ على جبل هار دوف".من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "الطيران الإسرائيلي أغار قرابة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم مستهدفا منطقتي بصليا والبريج عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس، خرق خطير لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله.وقال "حزب الله"، في بيان له، إن قصفه للموقع الإسرائيلي جاء "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر نهار الأربعاء الماضي، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20241203/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يدعوان-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-لبنان-1095425314.html
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https://sarabic.ae/20241202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرفض-اتهام-بلاده-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095415478.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على "مخربين" ومنصات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

10:42 GMT 03.12.2024
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن هجمات على ما وصفهم "مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو، أغارت على المنصة الصاروخية، التي تم استخدامها لإطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن، في منطقة برغز جنوبي لبنان".
وأكد أن "عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات بين دولة إسرائيل ودولة لبنان"، مطالبًا من لبنان تطبيق التفاهمات ومنع عمليات عدائية لـ"حزب الله" انطلاقًا من أراضيه.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان
00:43 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "شن هجوم على أهداف إرهابية في لبنان، بعد إطلاق "حزب الله" لصواريخ على جبل هار دوف".
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "الطيران الإسرائيلي أغار قرابة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم مستهدفا منطقتي بصليا والبريج عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوبي لبنان
أمس, 22:20 GMT
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس، خرق خطير لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله.
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن قصفه للموقع الإسرائيلي جاء "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر نهار الأربعاء الماضي، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 15:06 GMT
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.
وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
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