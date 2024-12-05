https://sarabic.ae/20241205/الأمين-العام-لـحزب-الله-تمكنا-من-استعادة-بنية-القيادة-والسيطرة-1095528153.html

الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة

الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة

سبوتنيك عربي

قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحزب مر بأصعب مرحلة في تاريخه منذ تأسيسه جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T18:30+0000

2024-12-05T18:30+0000

2024-12-05T18:30+0000

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وأضاف قاسم في كلمة متلفزة اليوم الخميس، أن حزب الله نجح في استعادة بنية القيادة والسيطرة، التي كانت حاسمة في إدارة المعركة، مؤكدا أن ذلك كانت عاملا رئيسيا في تحقيق الانتصار، حسب تعبيره.وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أوضح قاسم: "لقد وافقنا على الاتفاق، الذي يعد آلية تنفيذية للقرار 1701، وهو ليس اتفاقًا جديدًا بحد ذاته".وتابع: "الاتفاق الذي وقعنا عليه يقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني، والقرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة ويمنع وجود المسلحين فيها".كما أشار الأمين العام لحزب الله إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، والحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة ذلك، والمقاومة تعطي الفرصة لإنجاح الاتفاق. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان. ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل". كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.

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