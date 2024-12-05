https://sarabic.ae/20241205/بابا-نويل-مزور-يسرق-أجهزة-الهاتف-في-البرازيل-فيديو--1095514687.html
"بابا نويل مزور" يسرق أجهزة الهاتف في البرازيل... فيديو
"بابا نويل مزور" يسرق أجهزة الهاتف في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتحم لصان يرتديان زي "بابا نويل" ويضعان أقنعة سوداء متجرًا للإلكترونيات في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، بهدف سرقة أجهزة هواتف وأجهزة ألعاب إلكترونية. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T12:07+0000
2024-12-05T12:07+0000
2024-12-05T12:07+0000
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وتظهر كاميرات المراقبة اللصين وهما يستخدمان قضيبا حديديا لفتح حاجز الحماية، وتحطيم الزجاج، ودخول المتجر، وسرقة العديد من الأجهزة الإلكترونية.وتمكن الجناة من سرقة 32 هاتفًا، بالإضافة إلى مكبر صوت وجهاز ألعاب "بلاي ستيشن".وفقًا للشرطة البرازيلية، فر اللصان ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.قيمته بالملايين... سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسيسكان قرية يعثرون على كنز خلال مراسم دفن رجل تركي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"بابا نويل مزور" يسرق أجهزة الهاتف في البرازيل... فيديو
اقتحم لصان يرتديان زي "بابا نويل" ويضعان أقنعة سوداء متجرًا للإلكترونيات في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، بهدف سرقة أجهزة هواتف وأجهزة ألعاب إلكترونية.
وتظهر كاميرات المراقبة اللصين وهما يستخدمان قضيبا حديديا لفتح حاجز الحماية، وتحطيم الزجاج، ودخول المتجر، وسرقة العديد من الأجهزة الإلكترونية.
وتمكن الجناة من سرقة 32 هاتفًا، بالإضافة إلى مكبر صوت وجهاز ألعاب "بلاي ستيشن".
وفقًا للشرطة البرازيلية، فر اللصان ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.