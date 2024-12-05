https://sarabic.ae/20241205/بوتين-جاري-الإعداد-لمشروع-وطني-متخصص-بصناعة-الصواريخ-والفضاء-1095522078.html

بوتين: جاري الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء

بوتين: جاري الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء

سبوتنيك عربي

بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T14:35+0000

2024-12-05T14:35+0000

2024-12-05T14:35+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأكد بوتين، في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائي ما زالوا يُعدون مشروعا وطنيا متخصصا". وأضاف بوتين "لدينا بالتأكيد كل ما هو ضروري لتشكيل منصة تنمية وطنية، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا معكم، وسنعزز هذا، بما في ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من هؤلاء الشركاء، ونحن نشهد هذه العملية".أكد بوتين، أن عام 2025 المقبل سيكون عاما رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الروسي.وأضاف أن روسيا تحتاج إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها التكنولوجية ودخول الأسواق الخارجية.

https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يعلن-عن-انطلاق-مرحلة-جديدة-في-عام-2025--بالنسبة-لروسيا-1095518946.html

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روسيا, فلاديمير بوتين