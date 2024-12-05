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بوتين: جاري الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء
بوتين: جاري الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء
سبوتنيك عربي
بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T14:35+0000
2024-12-05T14:35+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأكد بوتين، في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائي ما زالوا يُعدون مشروعا وطنيا متخصصا". وأضاف بوتين "لدينا بالتأكيد كل ما هو ضروري لتشكيل منصة تنمية وطنية، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا معكم، وسنعزز هذا، بما في ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من هؤلاء الشركاء، ونحن نشهد هذه العملية".أكد بوتين، أن عام 2025 المقبل سيكون عاما رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الروسي.وأضاف أن روسيا تحتاج إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها التكنولوجية ودخول الأسواق الخارجية.
https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يعلن-عن-انطلاق-مرحلة-جديدة-في-عام-2025--بالنسبة-لروسيا-1095518946.html
https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يوعز-بالتوقيع-على-اتفاقية-مع-بيلاروسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-في-إطار-دولة-الاتحاد-1095513741.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: جاري الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء

14:35 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق.
وأكد بوتين، في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائي ما زالوا يُعدون مشروعا وطنيا متخصصا".

وتابع بوتين "من الضروري أن يتضمن هذا المشروع اتباع أسلوب منهجي، على النحو الذي اتفقنا عليه في منصة هيئة الصواريخ والفضاء "آر كا كا إينيرغيا"، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وحصلت صناعة قطاع الصواريخ والفضاء على خطط واضحة طويلة الأجل للتنمية الشاملة والمحافظة على مواردها، ومكانتها كإحدى القطاعات التكنولوجية الرائدة في بلادنا".

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وأوضح بوتين أن العمل بالمشاريع الوطنية، يتطلب الابتعاد عن المنطق البيروقراطي، مضيفا: "لسنا بحاجة للاسترشاد بالمنطق البيروقراطي، لخفض المعايير من أجل تبسيط عملنا لأنفسنا، ومن ثم تقديم التقارير .. حسنًا، لا نحتاج للقيام بذلك، هذا غير مقبول".

وأضاف بوتين "لدينا بالتأكيد كل ما هو ضروري لتشكيل منصة تنمية وطنية، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا معكم، وسنعزز هذا، بما في ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من هؤلاء الشركاء، ونحن نشهد هذه العملية".
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ولفت الرئيس الروسي إلى أن مؤشرات المشاريع الوطنية يجب أن تعكس النتيجة المخطط لها.

أكد بوتين، أن عام 2025 المقبل سيكون عاما رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الروسي.

وقال بوتين: "سيكون العام المقبل مفتاحا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لبلدنا، وأعلم أن الحكومة ناقشت هذه المسائل بطريقة موضوعية جدا، ونظر زملاؤنا في هذا الموضوع بالتفصيل، وناقشوا كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا".

وأضاف أن روسيا تحتاج إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها التكنولوجية ودخول الأسواق الخارجية.
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