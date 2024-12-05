علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241205/علماء-ينجحون-بتجديد-أنسجة-العظام-باستخدام-المجال-المغناطيسي----1095521882.html
علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي
علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي
سبوتنيك عربي
قام علماء روس بإجراء دراسة شاملة لقدرة المواد النشطة مغناطيسيًا على التأثير على نمو الخلايا الأولية للأنسجة العظمية المزروعة وتطور الأنسجة العظمية نفسها في... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T14:44+0000
2024-12-05T14:44+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095520245_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9d2b13b272e2c0375854029f75a52b23.jpg
وأشار العلماء إلى أن الأنسجة العظمية لها خصائص كهرضغطية، أي القدرة على توليد شحنة كهربائية على سطحه استجابة للتشوه الميكانيكي، وإن المجال الكهربائي الناتج، على سبيل المثال، أثناء الحمل الميكانيكي الإيقاعي على العظام أثناء المشي، ينظم الأداء الطبيعي لخلايا هذه الأنسجة، بما في ذلك تجديد الأنسجة عند تلفها. وأضاف العلماء أن هذه البوليمرات متوافقة حيويًا بدرجة كبيرة مع الأنسجة المحيطة ويتم امتصاصها فيها عند زراعتها، مما يجعلها واعدة للغاية في تصميم السقالات وزراعة الأنسجة للطب التجديدي. واستخدم العلماء "بولي 3 هيدروكسي بوتيرات" لإنشاء مادة حيوية صناعية جديدة، مع تقليد شامل ليس فقط للبنية والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنسيج الضام، ولكن أيضًا لخصائصه الكهرضغطية. وأكد العلماء أنه للحصول على سقالات نشطة مغناطيسيًا ذات تأثير كهروضغطي معزز مضاعف، تمت إضافة مواد نانوية نشطة مغناطيسيًا إلى قاعدة "بوليمر بولي-3-هيدروكسي بويترات"، جسيمات نانوية من المغنتيت ومجمعاتها مع أكسيد الجرافين، مما جعل من الممكن تشغيل وإيقاف توليد مجال كهربائي على سطح هذه المادة باستخدام مجال مغناطيسي خارجي متناوب.وللغرض نفسه، صمم العلماء تركيبًا فريدًا لتوليد مجال مغناطيسي خارجي منخفض التردد (نحو 1 هرتز)، بالإضافة إلى تركيب للتعرض الخالي من الإجهاد للمجال المغناطيسي على فئران المختبر.واتضح أن المجال المغناطيسي منخفض التردد يحفز بشكل كبير نمو الخلايا الجذعية، في حين أن السقالات النشطة مغناطيسيا، تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي، قمعت نمو الخلايا الجذعية التي يسببها، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بتحفيز تحولها إلى خلايا أنسجة عظمية.وبحسب العلماء تم تأكيد هذا التأثير في التجارب التي أجريت على فئران المختبر، والتي تم زرع السقالات المطورة في عظم الفخذ، وتبين أن التأثير الكهرضغطي الناتج عن المجال المغناطيسي يؤدي إلى تحفيز تكوين أنسجة عظمية جديدة على سقالات نشطة مغناطيسيا مزروعة تحتوي على جزيئات المغنتيت النانوية ومجمعها مع أكسيد الجرافين، بحسب مجلة "scientificrussia".وقال الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الحيوية أنطون بونارتسيف: "يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في مجالات واعدة في الهندسة الحيوية مثل تطوير مواد حيوية جديدة قابلة للزراعة كضغطية لهندسة الأنسجة، وإنشاء غرسات عظمية كهرضغطية لتجديد أنسجة العظام، وإنشاء مفاعلات حيوية ذات نمو محفز بالمجال المغناطيسي للخلايا الحيوانية على ناقلات البوليمر الحيوي، وإنشاء أجهزة استشعار حيوية يتم التحكم فيها بالمجال المغناطيسي وغيرها من المجالات".
https://sarabic.ae/20241204/لغز-حير-العلماء-لماذا-يصاب-البشر-بالتهاب-الكبد-بعكس-القرود؟-1095473386.html
https://sarabic.ae/20241203/وسط-تحقيق-موسع-مرض-غامض-يحصد-الأرواح-في-دولة-أفريقية-1095461595.html
https://sarabic.ae/20241204/دراسة-تكشف-عن-أطعمة-تؤدي-لتراكم-الدهون-في-النسيج-العضلي-والإضرار-بالركبة-1095477452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095520245_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_910206eb261fdd2ac5f393510ed54796.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي

14:44 GMT 05.12.2024
© Getty Images / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARYالتهاب الركبة
التهاب الركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Getty Images / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
قام علماء روس بإجراء دراسة شاملة لقدرة المواد النشطة مغناطيسيًا على التأثير على نمو الخلايا الأولية للأنسجة العظمية المزروعة وتطور الأنسجة العظمية نفسها في المختبر تحت سيطرة مجال مغناطيسي خارجي منخفض التردد.
وأشار العلماء إلى أن الأنسجة العظمية لها خصائص كهرضغطية، أي القدرة على توليد شحنة كهربائية على سطحه استجابة للتشوه الميكانيكي، وإن المجال الكهربائي الناتج، على سبيل المثال، أثناء الحمل الميكانيكي الإيقاعي على العظام أثناء المشي، ينظم الأداء الطبيعي لخلايا هذه الأنسجة، بما في ذلك تجديد الأنسجة عند تلفها.

ولفت العلماء أنه من المثير للدهشة أن بعض البوليمرات ذات الأصل البكتيري، مثل "بولي-3-هيدروكسي بويترات" وبوليمراتها المشتركة، لها أيضًا خصائص كهرضغطية.

وأضاف العلماء أن هذه البوليمرات متوافقة حيويًا بدرجة كبيرة مع الأنسجة المحيطة ويتم امتصاصها فيها عند زراعتها، مما يجعلها واعدة للغاية في تصميم السقالات وزراعة الأنسجة للطب التجديدي.
فتاة صغيرة مع شمبانزي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
مجتمع
لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟
أمس, 11:30 GMT
واستخدم العلماء "بولي 3 هيدروكسي بوتيرات" لإنشاء مادة حيوية صناعية جديدة، مع تقليد شامل ليس فقط للبنية والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنسيج الضام، ولكن أيضًا لخصائصه الكهرضغطية.

وحصل العلماء على "بولي 3 هيدروكسي بوتيرات" بتركيبة كيميائية معينة من خلال التخليق الحيوي البكتيري الخاضع للرقابة، ومن ثم لتقليد بنية النسيج الضام، الذي يتكون من نسج من ألياف البوليمر، وتم استخدام الغزل الكهربائي لإنشاء سقالات ليفية من "بولي 3 هيدروكسي بوترات".

وأكد العلماء أنه للحصول على سقالات نشطة مغناطيسيًا ذات تأثير كهروضغطي معزز مضاعف، تمت إضافة مواد نانوية نشطة مغناطيسيًا إلى قاعدة "بوليمر بولي-3-هيدروكسي بويترات"، جسيمات نانوية من المغنتيت ومجمعاتها مع أكسيد الجرافين، مما جعل من الممكن تشغيل وإيقاف توليد مجال كهربائي على سطح هذه المادة باستخدام مجال مغناطيسي خارجي متناوب.
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
مجتمع
وسط تحقيق موسع.. مرض غامض يحصد الأرواح في دولة أفريقية
3 ديسمبر, 21:50 GMT
وللغرض نفسه، صمم العلماء تركيبًا فريدًا لتوليد مجال مغناطيسي خارجي منخفض التردد (نحو 1 هرتز)، بالإضافة إلى تركيب للتعرض الخالي من الإجهاد للمجال المغناطيسي على فئران المختبر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الخلايا الجذعية الوسيطة نمت بشكل أفضل بكثير على السقالات الليفية التي تحتوي على جسيمات نانوية مغناطيسية، وبشكل أكثر نشاطًا على السقالات التي تحتوي على أكسيد الجرافين، مقارنةً بالسقالات التي لا تحتوي على مواد نانوية.

واتضح أن المجال المغناطيسي منخفض التردد يحفز بشكل كبير نمو الخلايا الجذعية، في حين أن السقالات النشطة مغناطيسيا، تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي، قمعت نمو الخلايا الجذعية التي يسببها، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بتحفيز تحولها إلى خلايا أنسجة عظمية.
معلبات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي لتراكم الدهون في النسيج العضلي والإضرار بالركبة
أمس, 13:03 GMT
وبحسب العلماء تم تأكيد هذا التأثير في التجارب التي أجريت على فئران المختبر، والتي تم زرع السقالات المطورة في عظم الفخذ، وتبين أن التأثير الكهرضغطي الناتج عن المجال المغناطيسي يؤدي إلى تحفيز تكوين أنسجة عظمية جديدة على سقالات نشطة مغناطيسيا مزروعة تحتوي على جزيئات المغنتيت النانوية ومجمعها مع أكسيد الجرافين، بحسب مجلة "scientificrussia".
وقال الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الحيوية أنطون بونارتسيف: "يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في مجالات واعدة في الهندسة الحيوية مثل تطوير مواد حيوية جديدة قابلة للزراعة كضغطية لهندسة الأنسجة، وإنشاء غرسات عظمية كهرضغطية لتجديد أنسجة العظام، وإنشاء مفاعلات حيوية ذات نمو محفز بالمجال المغناطيسي للخلايا الحيوانية على ناقلات البوليمر الحيوي، وإنشاء أجهزة استشعار حيوية يتم التحكم فيها بالمجال المغناطيسي وغيرها من المجالات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала