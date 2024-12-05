https://sarabic.ae/20241205/علماء-ينجحون-بتجديد-أنسجة-العظام-باستخدام-المجال-المغناطيسي----1095521882.html

علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي

علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي

سبوتنيك عربي

قام علماء روس بإجراء دراسة شاملة لقدرة المواد النشطة مغناطيسيًا على التأثير على نمو الخلايا الأولية للأنسجة العظمية المزروعة وتطور الأنسجة العظمية نفسها في... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T14:44+0000

2024-12-05T14:44+0000

2024-12-05T14:44+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأشار العلماء إلى أن الأنسجة العظمية لها خصائص كهرضغطية، أي القدرة على توليد شحنة كهربائية على سطحه استجابة للتشوه الميكانيكي، وإن المجال الكهربائي الناتج، على سبيل المثال، أثناء الحمل الميكانيكي الإيقاعي على العظام أثناء المشي، ينظم الأداء الطبيعي لخلايا هذه الأنسجة، بما في ذلك تجديد الأنسجة عند تلفها. وأضاف العلماء أن هذه البوليمرات متوافقة حيويًا بدرجة كبيرة مع الأنسجة المحيطة ويتم امتصاصها فيها عند زراعتها، مما يجعلها واعدة للغاية في تصميم السقالات وزراعة الأنسجة للطب التجديدي. واستخدم العلماء "بولي 3 هيدروكسي بوتيرات" لإنشاء مادة حيوية صناعية جديدة، مع تقليد شامل ليس فقط للبنية والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنسيج الضام، ولكن أيضًا لخصائصه الكهرضغطية. وأكد العلماء أنه للحصول على سقالات نشطة مغناطيسيًا ذات تأثير كهروضغطي معزز مضاعف، تمت إضافة مواد نانوية نشطة مغناطيسيًا إلى قاعدة "بوليمر بولي-3-هيدروكسي بويترات"، جسيمات نانوية من المغنتيت ومجمعاتها مع أكسيد الجرافين، مما جعل من الممكن تشغيل وإيقاف توليد مجال كهربائي على سطح هذه المادة باستخدام مجال مغناطيسي خارجي متناوب.وللغرض نفسه، صمم العلماء تركيبًا فريدًا لتوليد مجال مغناطيسي خارجي منخفض التردد (نحو 1 هرتز)، بالإضافة إلى تركيب للتعرض الخالي من الإجهاد للمجال المغناطيسي على فئران المختبر.واتضح أن المجال المغناطيسي منخفض التردد يحفز بشكل كبير نمو الخلايا الجذعية، في حين أن السقالات النشطة مغناطيسيا، تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي، قمعت نمو الخلايا الجذعية التي يسببها، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بتحفيز تحولها إلى خلايا أنسجة عظمية.وبحسب العلماء تم تأكيد هذا التأثير في التجارب التي أجريت على فئران المختبر، والتي تم زرع السقالات المطورة في عظم الفخذ، وتبين أن التأثير الكهرضغطي الناتج عن المجال المغناطيسي يؤدي إلى تحفيز تكوين أنسجة عظمية جديدة على سقالات نشطة مغناطيسيا مزروعة تحتوي على جزيئات المغنتيت النانوية ومجمعها مع أكسيد الجرافين، بحسب مجلة "scientificrussia".وقال الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الحيوية أنطون بونارتسيف: "يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في مجالات واعدة في الهندسة الحيوية مثل تطوير مواد حيوية جديدة قابلة للزراعة كضغطية لهندسة الأنسجة، وإنشاء غرسات عظمية كهرضغطية لتجديد أنسجة العظام، وإنشاء مفاعلات حيوية ذات نمو محفز بالمجال المغناطيسي للخلايا الحيوانية على ناقلات البوليمر الحيوي، وإنشاء أجهزة استشعار حيوية يتم التحكم فيها بالمجال المغناطيسي وغيرها من المجالات".

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