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https://sarabic.ae/20241206/اسم-محمد-يتصدر-قائمة-الأسماء-الأكثر-انتشارا-في-إنجلترا-وويلز-1095535082.html
اسم "محمد" يتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في إنجلترا وويلز
اسم "محمد" يتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في إنجلترا وويلز
سبوتنيك عربي
تصدّر اسم "محمد"، أسماء المواليد الجدد الذكور في إنجلترا وويلز في عام 2023، وأصبح الاسم الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور في إنجلترا وويلز خلال عام 2023، وفقا... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأعلنت إحصاءات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم، أن اسم "محمد" أصبح الاسم الأكثر شعبية في إنجلترا وويلز خلال عام 2023، متجاوزاً اسم "نوح" (نوا) الذي كان يحتل الصدارة في الأعوام السابقة.ويواصل اسم "محمد" ضمن قائمة الأسماء في المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016، وفي حال احتساب صيغ كتابته المختلفة باللغة الإنجليزية، يتبين أنه حصل على المركز الأول أكثر من مرة، في 2009 و2014 و2019 و2022.ويبلغ عدد المسلمين 3.9 ملايين في إنجلترا وويلز، وتصل نسبتهم إلى 6.5 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 59.6 مليونا، وفقا لآخر إحصاء سكاني أجريَ عام 2021، مع ملاحظة أن هذا هو عدد المسلمين الذين يحملون الجنسية البريطانية، ولا يشمل المسلمين المقيمين لأغراض محددة مثل الدراسة أو العمل لفترة معينة.لوحظ تراجع في استخدام أسماء أفراد العائلة المالكة، مثل "تشارلز" و"جورج" و"هاري"، ما يشير إلى تغيير في التوجهات الثقافية عند اختيار الأسماء.ووفقاً لتصريحات مكتب الإحصاء الوطني، يبدو أن تأثير عالم المشاهير أسهم في شعبية بعض الأسماء الجديدة، والتأثر بالثقافة الشعبية.استدعاء واسع لسيارات يابانية شهيرة بسبب خلل يؤدي إلى تسرب الوقودعلماء يكشفون عن 3 عوامل تساهم في الوقاية من الخرف
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اسم "محمد" يتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في إنجلترا وويلز

06:30 GMT 06.12.2024
© Photo / Unsplashطفل رضيع
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / Unsplash
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تصدّر اسم "محمد"، أسماء المواليد الجدد الذكور في إنجلترا وويلز في عام 2023، وأصبح الاسم الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور في إنجلترا وويلز خلال عام 2023، وفقا لبيانات نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في بريطانيا يوم أمس الخميس.
وأعلنت إحصاءات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم، أن اسم "محمد" أصبح الاسم الأكثر شعبية في إنجلترا وويلز خلال عام 2023، متجاوزاً اسم "نوح" (نوا) الذي كان يحتل الصدارة في الأعوام السابقة.

وأوضحت الهيئة أن اسم "محمد" أُعطِي لـ4661 مولودا جديدا عام 2023.

ويواصل اسم "محمد" ضمن قائمة الأسماء في المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016، وفي حال احتساب صيغ كتابته المختلفة باللغة الإنجليزية، يتبين أنه حصل على المركز الأول أكثر من مرة، في 2009 و2014 و2019 و2022.

فيما جاء اسم "أوليفر" في المرتبة الثالثة، متقدماً على اسم أوليفر "جورج".

ويبلغ عدد المسلمين 3.9 ملايين في إنجلترا وويلز، وتصل نسبتهم إلى 6.5 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 59.6 مليونا، وفقا لآخر إحصاء سكاني أجريَ عام 2021، مع ملاحظة أن هذا هو عدد المسلمين الذين يحملون الجنسية البريطانية، ولا يشمل المسلمين المقيمين لأغراض محددة مثل الدراسة أو العمل لفترة معينة.
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لوحظ تراجع في استخدام أسماء أفراد العائلة المالكة، مثل "تشارلز" و"جورج" و"هاري"، ما يشير إلى تغيير في التوجهات الثقافية عند اختيار الأسماء.
ووفقاً لتصريحات مكتب الإحصاء الوطني، يبدو أن تأثير عالم المشاهير أسهم في شعبية بعض الأسماء الجديدة، والتأثر بالثقافة الشعبية.
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