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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مواقعها-في-تشاسوف-يار-1095535624.html
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يار
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في الجزء الشرقي من تشاسوف يار... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T07:12+0000
2024-12-06T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مارشكو لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "خلال الأعمال القتالية النشطة في قرية تشاسوف يار، تمكن جنودنا من طرد العدو من مواقعه واتخاذ خطوط ومواقع أكثر فائدة في الجزء الشرقي من المدينة".وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241204/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095475318.html
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روسيا

الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يار

07:12 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في الجزء الشرقي من تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مارشكو لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "خلال الأعمال القتالية النشطة في قرية تشاسوف يار، تمكن جنودنا من طرد العدو من مواقعه واتخاذ خطوط ومواقع أكثر فائدة في الجزء الشرقي من المدينة".
وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
4 ديسمبر, 12:14 GMT
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
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