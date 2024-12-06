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الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095543440.html
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدة بلدات في منطقة العملية العسكرية خلال الأسبوع. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T09:38+0000
2024-12-06T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي بتروفكا وبوستينكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 72 هجمة للعدو، خلال الأسبوع، في هذا الاتجاه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3600 فرد عسكري و31 مركبة قتالية مدرعة، وست ناقلات جند مدرعة،و31 مدفعًا ميدانيًا".وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الروسية نفذت 6 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية المطارات ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة والمواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".وأشارت الدفاع إلى أنه "في غضون أسبوع، استسلم 61 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وسوخي يالي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 15 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة. خسر العدو ما يصل إلى 950 جنديًا، وخمس دبابات، وعددا من المركبات المدرعة، و29 مركبة و14 مدفعًا ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241201/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-بيتروفكا-وإيليينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095365936.html
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الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة

09:38 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدة بلدات في منطقة العملية العسكرية خلال الأسبوع.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي بتروفكا وبوستينكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 72 هجمة للعدو، خلال الأسبوع، في هذا الاتجاه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3600 فرد عسكري و31 مركبة قتالية مدرعة، وست ناقلات جند مدرعة،و31 مدفعًا ميدانيًا".

وأوضح البيان أنه "في غضون أسبوع، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب"،بلدتي إيلينكا ورومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2400 عسكري، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية وستة مستودعات ميدانية بالذخيرة تم تدميرها، وعددا من المدافع".

وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الروسية نفذت 6 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية المطارات ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة والمواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".
وأشارت الدفاع إلى أنه "في غضون أسبوع، استسلم 61 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".

وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 64 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسر العدو أكثر من 3565 عسكريا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وتسع مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعة أمريكية الصنع، و36 مركبة و15 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 17 مستودعًا للذخيرة الميدانية".

وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وسوخي يالي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 15 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة. خسر العدو ما يصل إلى 950 جنديًا، وخمس دبابات، وعددا من المركبات المدرعة، و29 مركبة و14 مدفعًا ميدانيا".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون" وأربعة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و441 طائرة دون طيار. دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود ثمانية زوارق مسيرة أوكرانية".

مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
1 ديسمبر, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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