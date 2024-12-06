https://sarabic.ae/20241206/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095543440.html

الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة

الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدة بلدات في منطقة العملية العسكرية خلال الأسبوع. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T09:38+0000

2024-12-06T09:38+0000

2024-12-06T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي بتروفكا وبوستينكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهدف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 72 هجمة للعدو، خلال الأسبوع، في هذا الاتجاه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3600 فرد عسكري و31 مركبة قتالية مدرعة، وست ناقلات جند مدرعة،و31 مدفعًا ميدانيًا".وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الروسية نفذت 6 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية المطارات ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار ومركز الاستخبارات الإلكترونية، وكذلك الترسانات ومستودعات الذخيرة والمواقع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة والمدربين الأجانب والمرتزقة".وأشارت الدفاع إلى أنه "في غضون أسبوع، استسلم 61 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وسوخي يالي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 15 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة. خسر العدو ما يصل إلى 950 جنديًا، وخمس دبابات، وعددا من المركبات المدرعة، و29 مركبة و14 مدفعًا ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241201/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-بيتروفكا-وإيليينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095365936.html

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