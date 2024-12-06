https://sarabic.ae/20241206/تحرك-إسرائيلي-عسكري-بري-وجوي-في-هضبة-الجولان-1095552814.html
تحرك إسرائيلي عسكري بري وجوي في هضبة الجولان
تحرك إسرائيلي عسكري بري وجوي في هضبة الجولان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن تحركات عسكرية برية وجوية في هضبة الجولان، وذلك بعد استدعاء قوات جوية وبرية إسرائيلية إلى... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:51+0000
2024-12-06T13:51+0000
2024-12-06T13:51+0000
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وقال أدرعي في بيان "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجري في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس الخميس، وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان". وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي إن الجيش "منتشر في المنطقة الحدودية، ويرفع من جاهزيته للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، كما أنه يراقب الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا، ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، على حد قوله.صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة. وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/هل-له-علاقة-بما-يحدث-داخل-سوريا-الجيش-الإسرائيلي-يجري-تدريبا-عسكريا-في-الجولان-وغور-الأردن-1095549459.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
تحرك إسرائيلي عسكري بري وجوي في هضبة الجولان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن تحركات عسكرية برية وجوية في هضبة الجولان، وذلك بعد استدعاء قوات جوية وبرية إسرائيلية إلى المنطقة، وسط تطورات متلاحقة تشهدها سوريا في أعقاب سيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة.
وقال أدرعي في بيان "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجري في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس الخميس، وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي
إن الجيش "منتشر في المنطقة الحدودية، ويرفع من جاهزيته للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، كما أنه يراقب الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا، ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، على حد قوله.
صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.