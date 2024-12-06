https://sarabic.ae/20241206/شاب-لبناني-يحاول-إعادة-إحياء-صالة-ترفيهية-بعد-تعرضها-للقصف-1095553143.html

شاب لبناني يحاول إعادة إحياء صالة ترفيهية بعد تعرضها للقصف

شاب لبناني يحاول إعادة إحياء صالة ترفيهية بعد تعرضها للقصف

سبوتنيك عربي

صالة الألعاب في الضاحية الجنوبية "غيتالي غايمينغ" لم تنج هي الأخرى من الغارات الإسرائيلية على لبنان، على الرغم من أنها مجرد صالة ترفيهية يستمتع فيها الشباب... 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T14:49+0000

2024-12-06T14:49+0000

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ويقول الشاب علي المسؤول عن صالة الألعاب الإلكترونية "إيتالي غايمنيغ" لوكالة "سبوتنيك"، إن أهالي المنظقة كانوا يعيشون بحالة جيدة وبأمان قبل بداية الحرب". وأوضح علي أن شبان المنطقة كانوا يزورون الصالة لكن حدثت هذه الحرب و"الحمدالله انتصرنا فيها".وأشار الشاب إلى أنه في وقت لاحق، حدث القليل من الدمار للصالة وفي الوقت الحالي يعملون على إعادة صيانة الصالة.وشدد الشاب اللبناني على أن النصر هو أهم ما يصبو إليه، وأنه بعد وقوف الحرب، عدنا على الفور وبدأنا بإعادة بالتجهيز لعودة الأهالي إلى المنطقة.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان. الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرةنائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية

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