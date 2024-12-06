مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241206/مواطنة-لبنانية-تروي-لـسبوتنيك-قصة-نزوحها-وعن-حياتها-بعد-قيامها-بفتح-محلها-التجاري-1095553667.html
مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري
مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري
سبوتنيك عربي
قررت مواطنة لبنانية العودة إلى منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لتبدأ فصلا جديدا من حياتها. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T17:00+0000
2024-12-06T17:00+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
الضاحية الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095553772_0:0:775:437_1920x0_80_0_0_429d6aeb41fbbc33c18615f4267c69c1.jpg
وفي مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، قالت زهراء (أم علي)، إنها نزحت في البداية من منزلها من منطقة الكفاءات إلى العرمون إثر القصف الإسرائيلي، لتعود اليوم إلى منطقتها وتفتح متجرها للمواد الغذائية، مؤكدة أن الحياة تعود تدريجيا إلى المنطقة. ووأضحت المواطنة اللبنانية، أن هناك بعض الاختلافات بعد الحرب بشكل عام، لكن هناك عدد كبير من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم وبدؤوا بافتتاح محالهم التجارية، مؤكدة أن هذا دليل على عودة الناس إلى الضاحية الجنوبية بشكل أقوى من ذي قبل. ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرةنائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
لبنان
أخبار لبنان
الضاحية الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095553772_114:0:698:438_1920x0_80_0_0_494a1e13013e14e7c0ddaaffc6b40072.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية

مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري

17:00 GMT 06.12.2024
مواطنة لبنانية تعود إلى الضاحية الجنوبية في بيروت بعد رحلة من النزوح
مواطنة لبنانية تعود إلى الضاحية الجنوبية في بيروت بعد رحلة من النزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
تابعنا عبر
حصري
قررت مواطنة لبنانية العودة إلى منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لتبدأ فصلا جديدا من حياتها.
وفي مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، قالت زهراء (أم علي)، إنها نزحت في البداية من منزلها من منطقة الكفاءات إلى العرمون إثر القصف الإسرائيلي، لتعود اليوم إلى منطقتها وتفتح متجرها للمواد الغذائية، مؤكدة أن الحياة تعود تدريجيا إلى المنطقة.
ووأضحت المواطنة اللبنانية، أن هناك بعض الاختلافات بعد الحرب بشكل عام، لكن هناك عدد كبير من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم وبدؤوا بافتتاح محالهم التجارية، مؤكدة أن هذا دليل على عودة الناس إلى الضاحية الجنوبية بشكل أقوى من ذي قبل.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.
الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة
نائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала