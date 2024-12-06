https://sarabic.ae/20241206/مواطنة-لبنانية-تروي-لـسبوتنيك-قصة-نزوحها-وعن-حياتها-بعد-قيامها-بفتح-محلها-التجاري-1095553667.html
مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري
مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري
سبوتنيك عربي
قررت مواطنة لبنانية العودة إلى منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لتبدأ فصلا جديدا من حياتها. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T17:00+0000
2024-12-06T17:00+0000
2024-12-06T17:00+0000
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وفي مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، قالت زهراء (أم علي)، إنها نزحت في البداية من منزلها من منطقة الكفاءات إلى العرمون إثر القصف الإسرائيلي، لتعود اليوم إلى منطقتها وتفتح متجرها للمواد الغذائية، مؤكدة أن الحياة تعود تدريجيا إلى المنطقة. ووأضحت المواطنة اللبنانية، أن هناك بعض الاختلافات بعد الحرب بشكل عام، لكن هناك عدد كبير من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم وبدؤوا بافتتاح محالهم التجارية، مؤكدة أن هذا دليل على عودة الناس إلى الضاحية الجنوبية بشكل أقوى من ذي قبل. ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرةنائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
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MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية
مواطنة لبنانية تروي لـ"سبوتنيك" قصة نزوحها وعن حياتها بعد قيامها بفتح محلها التجاري
حصري
قررت مواطنة لبنانية العودة إلى منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لتبدأ فصلا جديدا من حياتها.
وفي مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، قالت زهراء (أم علي)، إنها نزحت في البداية من منزلها من منطقة الكفاءات إلى العرمون إثر القصف الإسرائيلي، لتعود اليوم إلى منطقتها وتفتح متجرها للمواد الغذائية، مؤكدة أن الحياة تعود تدريجيا إلى المنطقة.
ووأضحت المواطنة اللبنانية، أن هناك بعض الاختلافات بعد الحرب بشكل عام، لكن هناك عدد كبير من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم وبدؤوا بافتتاح محالهم التجارية، مؤكدة أن هذا دليل على عودة الناس إلى الضاحية الجنوبية بشكل أقوى من ذي قبل.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.