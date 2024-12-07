https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-عاجلا-على-وقع-الأحداث-في-سوريا-1095569800.html

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا عاجلا على وقع الأحداث في سوريا

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا عاجلا على وقع الأحداث في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعزيز قواته في الجولان السوري المحتل، بالتزامن مع المعارك الدائرة بين الجيش السوري والإرهابيين في سوريا. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T09:27+0000

2024-12-07T09:27+0000

2024-12-07T09:27+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الجولان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093994963_133:0:1157:576_1920x0_80_0_0_b294e98a02ea4aade207711c00c752ad.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه نشر قوات إضافية في هضبة الجولان المحتلة، بهدف تعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة.وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".وأكدت الدفاع السورية "ارتفاع قتلى إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيماتها إلى نحو 2500، خلال الأسبوع الماضي، خلال تصدي الجيش بمساندة سلاح الجو السوري الروسي لهم".ومساء أمس الجمعة، صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أنه وفي يوم واحد، تم تحييد ما يصل إلى 200 إرهابي، و15 مركبة مدرعة وطائرتين من طراز "ملرز"، و15 طائرة مسيرة، ومركزي تحكم و7 مستودعات.ونفى الجيش السوري، يوم أمس الجمعة، انسحاب قواته من محافظة حمص، مؤكدًا أنّ قواته موجودة في المحافظة وريفها.وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمحظورة في روسيا ودول عدة) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منطلقة من شمال محافظة إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

https://sarabic.ae/20241206/مسؤول-إسرائيلي-من-مصلحتنا-أن-يواصلوا-قتال-بعضهم-في-سوريا-ونستعد-لأي-سيناريو-1095562155.html

https://sarabic.ae/20241206/برلماني-مصري-ما-يحدث-في-سوريا-مؤامرة-لصالح-إسرائيل-فيديو-1095547999.html

إسرائيل

الجولان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي