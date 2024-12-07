https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيريستكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095570144.html

الجيش الروسي يحرر بلدة بيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة بيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T09:40+0000

2024-12-07T09:40+0000

2024-12-07T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة بيريستكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 525 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع، وعددا من المدافع".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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