https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعزز-خطوط-انتشاره-في-جميع-أرجاء-ريف-دمشق-والمنطقة-الجنوبية--1095584669.html
الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية
الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T17:51+0000
2024-12-07T17:51+0000
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وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنه "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الداخلية-السوري-هناك-طوق-أمني-قوي-جدا-على-أطراف-دمشق-ولا-يمكن-لأحد-أن-يكسره-1095582772.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية
أفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري.
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنه "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".
ووفقا للبيان، فإن "الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لفوضى الجماعات الإرهابية".
وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمحظورة في روسيا ودول عدة) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منطلقة من شمال محافظة إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب
، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.