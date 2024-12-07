https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوري-يعزز-خطوط-انتشاره-في-جميع-أرجاء-ريف-دمشق-والمنطقة-الجنوبية--1095584669.html

الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

سبوتنيك عربي

أفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T17:51+0000

2024-12-07T17:51+0000

2024-12-07T17:51+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنه "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

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