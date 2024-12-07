https://sarabic.ae/20241207/السفارة-الروسية-في-دمشق-نعمل-كالمعتاد-وعلى-اتصال-دائم-مع-الجانب-السوري-والمواطنين-1095588931.html

السفارة الروسية في دمشق: نعمل كالمعتاد وعلى اتصال دائم مع الجانب السوري والمواطنين

السفارة الروسية في دمشق: نعمل كالمعتاد وعلى اتصال دائم مع الجانب السوري والمواطنين

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة الروسية في دمشق، اليوم الأحد، أنها تواصل عملها كالمعتاد، وذلك في ظل التطورات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها الساحة السورية. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T22:56+0000

2024-12-07T22:56+0000

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سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك" إنها تعمل بشكل طبيعي مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الجانب السوري والمواطنين الروس في سوريا.وأوضحت السفارة أن مطار دمشق الدولي لا يزال يقوم برحلات منتظمة إلى روسيا مرتين في الأسبوع، وأن "الذين لديهم تذاكر يستخدمونها ويسافرون وفقًا للجدول الزمني".في السياق ذاته، نفى السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، في تصريح مباشر على التلفزيون الرسمي الإيراني، الشائعات حول توقف السفارة الإيرانية في سوريا عن العمل، مؤكدا أن البعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في سوريا تواصل أداء عملها. وقال أكبري: "كانت هناك شائعات بأن السفارة [الإيرانية في سوريا] مغلقة، اليوم عقدت السفارة أربعة اجتماعات رسمية على الأقل على أعلى مستوى، ولا يزال موظفونا هناك، والسفارة تعمل. إذا اتصل أحد، فسوف يجيب الموظفون على الفور، السفارة تقوم بعملها".وفي وقت سابق، ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قصف أماكن تجمع المسلحين والمعدات والمستودعات التابعة لهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب في يوم واحد.وأضاف إيغناسيوك: "تواصل القوات الجوية الروسية مساعدة الجيش السوري في صد العدوان الإرهابي، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين، وتم استهداف المستودعات ومعاقل القيادة التابعة لهم ومواقع المدفعية وقذائف الهاون في محافظات إدلب وحماة وحلب، وتم القضاء على أكثر من 300 إرهابي".وأفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري.وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".ووفقا للبيان، فإن "الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لفوضى الجماعات الإرهابية".وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.

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