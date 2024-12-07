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مصر تطلق خدمات جديدة بقناة السويس وسط خسائر وتحديات غير مسبوقة
مصر تطلق خدمات جديدة بقناة السويس وسط خسائر وتحديات غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، أن القناة تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T07:11+0000
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وقال ربيع إن "المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة، التي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والعملاء كافة".وشدد على أن "قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، رغم تأثر معدلات حركة التجارة العالمية العابرة للقناة بشكل كبير بسبب اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لطرق بديلة".وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس "تواصل خططها لتطوير المجرى الملاحي، بهدف رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ". وكانت إيرادات قناة السويس المصرية قد شهدت تراجعا ملحوظا، مع توجه بعض شركات الشحن لاستخدام مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر. كما كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القناة خسرت هذا العام ما بين 50% إلى 60% من عائداتها، بما يتجاوز 6 مليارات دولار.
https://sarabic.ae/20241025/إنشاء-منطقة-صناعية-حرة-في-قناة-السويس-لدول-بريكس-ما-المؤهلات-والفرص؟-1094166015.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

مصر تطلق خدمات جديدة بقناة السويس وسط خسائر وتحديات غير مسبوقة

07:11 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، أن القناة تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، بحسب قوله.
وقال ربيع إن "المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة، التي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والعملاء كافة".

وأوضح أن "أبرز هذه الخدمات ما يتعلق بالإنقاذ والإسعاف البحري، فضلاً عن الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات من السفن وخدمات الرسو لليخوت"، وفق بيان للهيئة.

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وشدد على أن "قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، رغم تأثر معدلات حركة التجارة العالمية العابرة للقناة بشكل كبير بسبب اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لطرق بديلة".
وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس "تواصل خططها لتطوير المجرى الملاحي، بهدف رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ".
وكانت إيرادات قناة السويس المصرية قد شهدت تراجعا ملحوظا، مع توجه بعض شركات الشحن لاستخدام مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر. كما كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القناة خسرت هذا العام ما بين 50% إلى 60% من عائداتها، بما يتجاوز 6 مليارات دولار.
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