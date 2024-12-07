https://sarabic.ae/20241207/وزراء-خارجية-5-دول-عربية-ودول-أستانا-يجب-إيجاد-حل-للأزمة-السورية-يؤدي-لوقف-العمليات-العسكرية-1095587659.html

5 دول عربية ومسار "أستانا": يجب إيجاد حل للأزمة السورية يؤدي لوقف العمليات العسكرية

5 دول عربية ومسار "أستانا": يجب إيجاد حل للأزمة السورية يؤدي لوقف العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد وزراء خارجية 5 دول عربية بالإضافة إلى مشاركين من دول "أستانا"، أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T20:58+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وشدد وزراء خارجية 5 دول عربية، وهي السعودية والأردن والعراق وقطر ومصر، ومشاركين من دول "أستانا"، وهي تركيا وإيران وروسيا، ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يؤدي لوقف العمليات العسكرية.فيما قالت الخارجية القطرية، في بيان لها، مساء السبت، إن "وزراء خارجية عدد من الدول العربية اجتمعوا مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا في الدوحة، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا.. وأكد المجتمعون أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي".وشدد البيان المشترك على "أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية والتوافق على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية".وأشار البيان إلى أن "الوزراء أكدوا ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لعملية سياسية جامعة استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 تضع حدا للتصعيد العسكري".واجتمع الحضور على ضرورة "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم للمساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

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