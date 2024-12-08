https://sarabic.ae/20241208/الائتلاف-الوطني-لقوى-المعارضة-السورية-يعلن-العمل-على-نقل-السلطة-في-البلاد-إلى-هيئة-انتقالية-1095599506.html
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية يعلن العمل على نقل السلطة في البلاد إلى "هيئة انتقالية"
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية يعلن العمل على نقل السلطة في البلاد إلى "هيئة انتقالية"
سبوتنيك عربي
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، أنه يعمل على نقل السلطة في سوريا، إلى "هيئة انتقالية". 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:23+0000
2024-12-08T12:23+0000
2024-12-08T12:23+0000
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وقال الائتلاف في بيان: "يؤكد الائتلاف أنه مستمر في العمل على استكمال نقل السلطة إلى هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لإنشاء سوريا تعددية وحرة وديمقراطية".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-الأسد-قرر-ترك-منصب-الرئاسة-وغادر-البلاد-1095597676.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية يعلن العمل على نقل السلطة في البلاد إلى "هيئة انتقالية"
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، أنه يعمل على نقل السلطة في سوريا، إلى "هيئة انتقالية".
وقال الائتلاف في بيان: "يؤكد الائتلاف أنه مستمر في العمل على استكمال نقل السلطة إلى هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لإنشاء سوريا تعددية وحرة وديمقراطية".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.