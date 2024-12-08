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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T11:34+0000
2024-12-08T11:50+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد، وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا".وأشار البيان إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.وأردفت الخارجية الروسية: "ندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي تم اعتماده بالإجماع".وأضافت: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في سوريا".وأكدت الخارجية الروسية أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في حالة تأهب قصوى. وفي الوقت الحالي لا يوجد تهديد جدي لأمنها".تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.البيت الأبيض: نتابع الأوضاع الطارئة في سوريا عن كثبرئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد

11:34 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 11:50 GMT 08.12.2024)
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد، وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا".
وأشار البيان إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.

وناشدت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بتوجيه "دعوة مقنعة إلى نبذ استخدام العنف وحل جميع قضايا الحكم من خلال الوسائل السياسية"، وأشارت إلى أن روسيا "على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية".

وأردفت الخارجية الروسية: "ندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي تم اعتماده بالإجماع".

وتابعت: "نأمل أن تؤخذ هذه التوجهات في الاعتبار من قبل الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك في سياق تنفيذ مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، هيلمان بيدرسن، لتنظيم مفاوضات شاملة بين السوريين بشكل عاجل في جنيف".

وأضافت: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في سوريا".
وأكدت الخارجية الروسية أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في حالة تأهب قصوى. وفي الوقت الحالي لا يوجد تهديد جدي لأمنها".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
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11:25 GMT
تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
البيت الأبيض: نتابع الأوضاع الطارئة في سوريا عن كثب
رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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