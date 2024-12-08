https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-الأسد-قرر-ترك-منصب-الرئاسة-وغادر-البلاد-1095597676.html

الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد

الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T11:34+0000

2024-12-08T11:34+0000

2024-12-08T11:50+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد، وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا".وأشار البيان إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.وأردفت الخارجية الروسية: "ندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي تم اعتماده بالإجماع".وأضافت: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في سوريا".وأكدت الخارجية الروسية أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في حالة تأهب قصوى. وفي الوقت الحالي لا يوجد تهديد جدي لأمنها".تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.البيت الأبيض: نتابع الأوضاع الطارئة في سوريا عن كثبرئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

https://sarabic.ae/20241208/مسؤول-في-الدوما-الروسي-روسيا-تدعم-وحدة-أراضي-سوريا-والانتقال-السلمي-للسلطة-فيها-1095597496.html

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