https://sarabic.ae/20241208/مسؤول-في-الدوما-الروسي-روسيا-تدعم-وحدة-أراضي-سوريا-والانتقال-السلمي-للسلطة-فيها-1095597496.html
مسؤول في الدوما الروسي: روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا والانتقال السلمي للسلطة فيها
مسؤول في الدوما الروسي: روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا والانتقال السلمي للسلطة فيها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا، وتدعو إلى إطلاق حوار داخلي وإجراءات ديمقراطية من أجل ضمان... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T11:25+0000
2024-12-08T11:25+0000
2024-12-08T11:25+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال سلوتسكي، في تصريحات للصحفيين، إن "رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، وعد بتسليم السلطة إلى المعارضة دون قتال، ولكن لا أحد يضمن أن الصدام قد انتهى. نحن مستمرون بدعم وحدة أراضي سوريا وإطلاق حوار داخلي وإجراءات ديمقراطية استيعابية من أجل الانتقال السلمي للسلطة".وأضاف: "هذه صدمة للمنطقة كلها بالتأكيد، بالنظر إلى عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لقد تمكننا من تجنب السيناريو الأكثر وحشية لتطور الأمور".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/بيدرسن-من-الممكن-رفع-أسماء-زعماء-المعارضة-في-سوريا-من-قائمة-الإرهاب-1095596946.html
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روسيا, العالم العربي
مسؤول في الدوما الروسي: روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا والانتقال السلمي للسلطة فيها
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا، وتدعو إلى إطلاق حوار داخلي وإجراءات ديمقراطية من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة.
وقال سلوتسكي، في تصريحات للصحفيين، إن "رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، وعد بتسليم السلطة إلى المعارضة دون قتال، ولكن لا أحد يضمن أن الصدام قد انتهى. نحن مستمرون بدعم وحدة أراضي سوريا وإطلاق حوار داخلي وإجراءات ديمقراطية استيعابية من أجل الانتقال السلمي للسلطة".
وحذّر سلوتسكي من أن سوريا ستمر بفترة "صعبة ومأساوية"، مشيرًا إلى أن "قوى متطرفة" أطاحت بالحكومة السورية.
وأضاف: "هذه صدمة للمنطقة كلها بالتأكيد، بالنظر إلى عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لقد تمكننا من تجنب السيناريو الأكثر وحشية لتطور الأمور".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.