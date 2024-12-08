https://sarabic.ae/20241208/بيدرسن-من-الممكن-رفع-أسماء-زعماء-المعارضة-في-سوريا-من-قائمة-الإرهاب-1095596946.html

بيدرسن: من الممكن رفع أسماء زعماء المعارضة في سوريا من قائمة الإرهاب

بيدرسن: من الممكن رفع أسماء زعماء المعارضة في سوريا من قائمة الإرهاب

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، أنه من الممكن استبعاد قادة المعارضة المسلحة التي سيطرت على المدن السورية، من قائمة... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T11:22+0000

2024-12-08T11:22+0000

2024-12-08T11:22+0000

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وقال بيدرسن، في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الدوحة: "وجود قادة المعارضة المسلحة السورية على قوائم الإرهابيين، بالطبع، يخلق تحديات معينة، ومن أجل تحقيق رفعهم من هذه القوائم، يجب عليهم التحرك على الأرض وإثبات صحة هذه الخطوة".وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، قد دعا جميع السوريين إعطاء الأولوية للحوار والوحدة، وأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بحسب قوله.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعبوزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يمثل أولوية لبلادنا

https://sarabic.ae/20241208/تركيا-لا-نعلم-أين-يوجد-بشار-الأسد-وسنواصل-العمل-مع-الحكومة-السورية-الجديدة-1095595995.html

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