https://sarabic.ae/20241208/التلفزيون-السوري-يعرض-عبارات-تشير-إلى-سقوط-النظام-وانتصار-الثورة-1095594619.html

التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"

التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"

سبوتنيك عربي

عرض التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عبارات تشير إلى "انتصار الثورة وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد". 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T09:44+0000

2024-12-08T09:44+0000

2024-12-08T09:44+0000

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ونشرت القناة السورية الرسمية الرئيسية، بيانا مقتضبا لأول مرة بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون الرسمي والعاصمة دمشق.تأتي هذه التطورات عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعتزم مغادرة البلاد، مؤكدا أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.

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