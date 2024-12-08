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التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"
التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"
سبوتنيك عربي
عرض التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عبارات تشير إلى "انتصار الثورة وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد". 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T09:44+0000
2024-12-08T09:44+0000
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ونشرت القناة السورية الرسمية الرئيسية، بيانا مقتضبا لأول مرة بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون الرسمي والعاصمة دمشق.تأتي هذه التطورات عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعتزم مغادرة البلاد، مؤكدا أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-يكشف-تفاصيل-آخر-مكالمة-له-مع-الرئيس-الأسد-1095591936.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"

09:44 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarعلم سوريا
علم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
عرض التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عبارات تشير إلى "انتصار الثورة وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد".
ونشرت القناة السورية الرسمية الرئيسية، بيانا مقتضبا لأول مرة بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون الرسمي والعاصمة دمشق.
وجاء في البيان: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".
تأتي هذه التطورات عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.
وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعتزم مغادرة البلاد، مؤكدا أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع الرئيس الأسد
07:02 GMT

وقال الجلالي إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".

وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
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