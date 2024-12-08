https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-السورية-نكتب-صفحة-جديدة-في-تاريخ-سوريا-1095595643.html
الخارجية السورية: نكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا
الخارجية السورية: نكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بأنه "تُكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم من أجل... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T10:05+0000
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وأضافت في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد استولت على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/تقرير-استدعاء-قوات-عسكرية-إسرائيلية-إلى-الحدود-مع-سوريا-1095594464.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الخارجية السورية: نكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا
أفادت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بأنه "تُكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم من أجل بناء وطن واحد، يسوده العدل والمساواة، ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد، وتكون المواطنة هي الأساس".
وأضافت في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد استولت على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق
، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.