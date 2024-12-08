https://sarabic.ae/20241208/بايدن-سوريا-تشهد-نقطة-تحول-والوضع-محفوف-بالمخاطر-1095613080.html

بايدن: سوريا تشهد نقطة تحول والوضع محفوف بالمخاطر

بايدن: سوريا تشهد نقطة تحول والوضع محفوف بالمخاطر

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بعض الجماعات في سوريا ارتكبت هجمات إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفًا: "لكن علينا أن نحكم عليهم بالأفعال وليس بالأقوال". 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T19:10+0000

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وتابع في كلمة متلفزة حول تطورات الأحداث في سوريا: "ما تشهده سوريا حاليا يمثل نقطة تحول والوضع محفوف بالمخاطر، لكن يمكن استغلال هذا الوضع من أجل مستقبل أفضل".وقال بايدن: "أخيرا سقط نظام بشار الأسد في سوريا بعد عمليات التعذيب والقتل الوحشي بحق السوريين"، مشيرا إلى أنها "لحظة تاريخية للشعب السوري".وتابع: "الولايات المتحدة تعتقد أن "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيحاول استغلال الوضع في سوريا.وأردف: "واشنطن ستعمل مع المعارضة السورية بشأن انتقال السلطة"، مضيفا: "سوريا بحاجة إلى دستور جديد وحكومة جديدة".وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أفاد مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك"، أن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية، مضيفا: "روسيا تدعم دائما البحث عن حل سياسي لسوريا".وأكد المصدر: "لقد دعمت روسيا دائمًا البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، ونحن ننطلق من ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-تدعو-لعقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-بشأن-الوضع-في-سوريا-1095611346.html

https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, جو بايدن, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية