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جامعة الدول العربية: سوريا تعيش واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث

جامعة الدول العربية: سوريا تعيش واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث

سبوتنيك عربي

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أنها "تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا التي تعيش واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث". 08.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت جامعة الدول العربية، في بيان لها، إن "المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات".وشددت على ضرورة "استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها".وأضاف البيان أن "عناصر محورية وأساسية تظل في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها"، داعية كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب.وأدانت جامعة الدول العربية "ما تسعي إسرائيل إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء على صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 منتهياً".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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