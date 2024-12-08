https://sarabic.ae/20241208/مصر-تؤكد-دعمها-لسوريا-وتدعو-إلى-توافق-سياسي-شامل-1095599361.html
مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل
مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، متابعتها عن كثب للتطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدة دعمها الكامل للدولة والشعب السوريين، وحرصها على سيادة سوريا ووحدة... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:22+0000
2024-12-08T12:22+0000
2024-12-08T12:22+0000
مصر
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وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، دعت القاهرة جميع الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.كما شدد البيان على "أهمية استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-الأسد-قرر-ترك-منصب-الرئاسة-وغادر-البلاد-1095597676.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، متابعتها عن كثب للتطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدة دعمها الكامل للدولة والشعب السوريين، وحرصها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، دعت القاهرة جميع الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، من خلال توحيد الأهداف وبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي.
وأعربت مصر عن استعدادها للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الشعب السوري في إنهاء معاناته الممتدة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتوفير العودة الآمنة للاجئين.
كما شدد البيان على "أهمية استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد
البلاد.
وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق
، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.