عربي
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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9 د
الإنسان والثقافة
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10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
عرب بوينت بودكاست
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13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
15 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
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مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل
مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، متابعتها عن كثب للتطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدة دعمها الكامل للدولة والشعب السوريين، وحرصها على سيادة سوريا ووحدة... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:22+0000
2024-12-08T12:22+0000
مصر
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وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، دعت القاهرة جميع الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.كما شدد البيان على "أهمية استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-الأسد-قرر-ترك-منصب-الرئاسة-وغادر-البلاد-1095597676.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصر تؤكد دعمها لسوريا وتدعو إلى توافق سياسي شامل

12:22 GMT 08.12.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، متابعتها عن كثب للتطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدة دعمها الكامل للدولة والشعب السوريين، وحرصها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، دعت القاهرة جميع الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، من خلال توحيد الأهداف وبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي.
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
11:34 GMT

وأعربت مصر عن استعدادها للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الشعب السوري في إنهاء معاناته الممتدة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتوفير العودة الآمنة للاجئين.

كما شدد البيان على "أهمية استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.
وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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