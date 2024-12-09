https://sarabic.ae/20241209/أردوغان-يغرد-بالعربية-عن-سوريا-ويوجه-رسالة-طمأنة-1095643720.html

أردوغان يغرد بالعربية عن سوريا ويوجه رسالة طمأنة

أردوغان يغرد بالعربية عن سوريا ويوجه رسالة طمأنة

سبوتنيك عربي

غرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن الأزمة السورية، موجها رسالة إلى السوريين. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان عبر حسابه على منصة إكس، مغردا بالعربية، "مثلما أننا لم نترك إخواننا السوريين وحدهم في نضالهم من أجل الحرية والعدالة سندعمهم بكل إمكاناتنا في نضالهم من أجل التنمية".وكان الرئيس التركي صرح في وقت سابق اليوم، أن "النظام السوري القديم رفض بغطرسة دعواتنا لحل الصراع السوري، من خلال الحوار، ولم يقدّر قيمة يدنا التي مُدت له"، مؤكدًا أن "الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت".وقال أردوغان، في كلمة له، إن "تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم"، مؤكدًا أن "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستزداد مع إرساء الاستقرار في سوريا".وأوضح أردوغان أن "سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الديكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة"، مؤكدًا أن "الشعب السوري هم أخوة لنا ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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