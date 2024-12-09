https://sarabic.ae/20241209/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-هدفا-حساسا-في-إسرائيل-1095631651.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حساسا" في إسرائيل

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حساسا" في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها "هدفا حساسا" في منطقة يفنة في أسدود وسط إسرائيل. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T14:37+0000

2024-12-09T14:37+0000

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يفنة في أسدود، جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة وقد أصابت الطائرة هدفها بنجاح".وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة اليمنية ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الاحد، أنها شنت بالاشتراك مع "المقاومة الإسلامية في العراق"، هجوما بعدد من الطائرات المسيرة على هدف حيوي في إسرائيل.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في جنوبي فلسطين المحتلة".وبيّن أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردّا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".وأشار إلى إن "القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية مستمرة في الردّ على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وكانت الجماعة اليمنية قد كشفت، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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