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الأمم المتحدة: مكتب بيدرسن تواصل مع المعارضة السورية
الأمم المتحدة: مكتب بيدرسن تواصل مع المعارضة السورية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، على اتصال مع المعارضة السورية... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T18:32+0000
2024-12-09T18:32+0000
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وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "كانت هناك اتصالات مع من يسيطرون على دمشق"، موضحًا أن "الاتصالات تمت عبر مكتب بيدرسن".واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، يوم أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت العاصمة.وقال مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن "الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية".وأشار المصدر إلى أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.مسؤول في المعارضة السورية: الكلمة اليوم هي لقادة الثورة في سوريا ولا مبرر لبقاء قانون "قيصر"تقرير: أمريكا تراقب مع دول في الشرق الأوسط الأسلحة الكيميائية في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: مكتب بيدرسن تواصل مع المعارضة السورية

18:32 GMT 09.12.2024
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
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صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، على اتصال مع المعارضة السورية المسلحة في دمشق.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "كانت هناك اتصالات مع من يسيطرون على دمشق"، موضحًا أن "الاتصالات تمت عبر مكتب بيدرسن".
واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، يوم أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
أردوغان: الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت
17:04 GMT
ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت العاصمة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري".

وقال مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن "الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية".
وأشار المصدر إلى أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.
مسؤول في المعارضة السورية: الكلمة اليوم هي لقادة الثورة في سوريا ولا مبرر لبقاء قانون "قيصر"
تقرير: أمريكا تراقب مع دول في الشرق الأوسط الأسلحة الكيميائية في سوريا
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