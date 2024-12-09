https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-داخل-أراضي-المملكة-1095632759.html
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة داخل أراضي المملكة
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة داخل أراضي المملكة
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، أن "المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T15:26+0000
2024-12-09T15:26+0000
2024-12-09T15:26+0000
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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها"، مشيرًا إلى أنه "تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب بالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق الطائرات المسيرة.وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها: "نتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا، وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد "لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور في أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.ونقلت قناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني، تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل هجوما يوم السبت الماضي، على بعض المواقع في إيران.
https://sarabic.ae/20241027/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-التنف-للجيش-الأمريكي-عند-الحدود-السورية-العراقية-الأردنية-1094220085.html
https://sarabic.ae/20240128/مقتل-3-عسكريين-أمريكيين-وإصابة-25-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-الأردن-وبايدن-يتوعد-بالمحاسبة-1085510552.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة داخل أراضي المملكة
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، أن "المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة، على واجهتها الغربية".
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها"، مشيرًا إلى أنه "تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب بالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".
وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني
بإطلاق الطائرات المسيرة.
وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها: "نتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا، وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد "لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".
وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور في أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ونقلت قناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني
، تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل هجوما يوم السبت الماضي، على بعض المواقع في إيران.