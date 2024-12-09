https://sarabic.ae/20241209/روسنفت--العملات-الوطنية-هي-البدائل-الحقيقية-للدولار-1095647153.html

"روسنفط": العملات الوطنية هي البدائل الحقيقية للدولار

"روسنفط": العملات الوطنية هي البدائل الحقيقية للدولار

سبوتنيك عربي

أشار إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إلى أن استخدام الدولار كأداة للعقوبات قد قيّد تطبيقه في التجارة الدولية، مما دفع العالم إلى البحث عن... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T09:00+0000

2024-12-09T09:00+0000

2024-12-10T07:45+0000

اقتصاد

العملات

روسيا

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وقال سيتشين خلال مشاركته في منتدى الدوحة: "إن إساءة استخدام العقوبات واستخدام الدولار كأداة للعقوبات حد من نطاق تطبيقه في التجارة الدولية وأثار البحث عن بدائل، وأصبحت العملات الوطنية وفي مقدمتها اليوان".ونوه سيتشين إلى أن الطريقة الوحيدة لإعادة الاعتبار للدولار كعملة عالمية هي التوقف عن استخدامه كأداة للعقوبات، مؤكداً أن "من الضروري إيقاف استخدام الدولار والبنية المالية التي تدعمه كأداة للضغط".وحول السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أوضح رئيس شركة "روسنفط" أن البرنامج الانتخابي لترامب يشتمل على تدابير مناسبة لدعم الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك خفض الضرائب والرسوم، وإعادة الوظائف إلى القطاع الحقيقي، وحماية الشركات الأمريكية من المنافسة الخارجية. وأضاف أن "من الطبيعي أن تتحمل كندا والمكسيك والصين وأوروبا تبعات هذه السياسات".كما لفت سيتشين إلى أن هناك جهودًا حاليًا لإعادة هيكلة الدين الأمريكي، مشيرًا إلى تحليل من الخبير الأمريكي زولتان بوجارا، الذي يعتقد أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية شاملة على جميع الواردات، ما قد يؤدي إلى فرض نظام مالي جديد. وأوضح سيتشين أن المقترح يتضمن تحويل الديون الأمريكية إلى سندات خزينة طويلة الأجل، مع فائدة منخفضة جدًا مقارنة بالمعايير الحالية.رغم تصريحات رئيس الحكومة.. ما سر الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار في مصر؟بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد

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اقتصاد, العملات, روسيا